SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / STEVE RKDM_8YR VT403
Yui Ming Wan

STEVE RKDM_8YR VT403

Yui Ming Wan
0 comentários
Confiabilidade
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 3%
VTMarkets-Live 4
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
126
Negociações com lucro:
91 (72.22%)
Negociações com perda:
35 (27.78%)
Melhor negociação:
58.84 USD
Pior negociação:
-16.30 USD
Lucro bruto:
728.05 USD (37 163 pips)
Perda bruta:
-177.21 USD (14 747 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (89.14 USD)
Máximo lucro consecutivo:
89.14 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.42
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
5.05%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
18.30
Negociações longas:
62 (49.21%)
Negociações curtas:
64 (50.79%)
Fator de lucro:
4.11
Valor esperado:
4.37 USD
Lucro médio:
8.00 USD
Perda média:
-5.06 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-19.39 USD)
Máxima perda consecutiva:
-30.10 USD (2)
Crescimento mensal:
1.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
30.10 USD (0.15%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.15% (30.10 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.87% (2 398.44 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDCNH-VIP 31
USDJPY-VIP 25
NZDCAD-VIP 15
AUDCAD-VIP 14
AUDNZD-VIP 13
EURUSD-VIP 9
EURJPY-VIP 6
AUDUSD-VIP 4
EURCHF-VIP 4
AUDCHF-VIP 3
CADCHF-VIP 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDCNH-VIP 1
USDJPY-VIP 130
NZDCAD-VIP 86
AUDCAD-VIP 73
AUDNZD-VIP 78
EURUSD-VIP 29
EURJPY-VIP 37
AUDUSD-VIP 31
EURCHF-VIP 25
AUDCHF-VIP 36
CADCHF-VIP 24
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDCNH-VIP -746
USDJPY-VIP 7.4K
NZDCAD-VIP 1.9K
AUDCAD-VIP 3.5K
AUDNZD-VIP 2.4K
EURUSD-VIP 760
EURJPY-VIP 2.5K
AUDUSD-VIP 1.6K
EURCHF-VIP 1.4K
AUDCHF-VIP 1.3K
CADCHF-VIP 1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +58.84 USD
Pior negociação: -16 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +89.14 USD
Máxima perda consecutiva: -19.39 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.11.06 09:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.29 02:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.23 11:01
Share of trading days is too low
2025.10.23 11:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.23 05:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 05:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 05:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.23 05:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.23 05:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
STEVE RKDM_8YR VT403
30 USD por mês
3%
0
0
USD
20K
USD
10
100%
126
72%
100%
4.10
4.37
USD
12%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.