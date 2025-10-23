- Crescimento
Negociações:
126
Negociações com lucro:
91 (72.22%)
Negociações com perda:
35 (27.78%)
Melhor negociação:
58.84 USD
Pior negociação:
-16.30 USD
Lucro bruto:
728.05 USD (37 163 pips)
Perda bruta:
-177.21 USD (14 747 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (89.14 USD)
Máximo lucro consecutivo:
89.14 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.42
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
5.05%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
18.30
Negociações longas:
62 (49.21%)
Negociações curtas:
64 (50.79%)
Fator de lucro:
4.11
Valor esperado:
4.37 USD
Lucro médio:
8.00 USD
Perda média:
-5.06 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-19.39 USD)
Máxima perda consecutiva:
-30.10 USD (2)
Crescimento mensal:
1.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
30.10 USD (0.15%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.15% (30.10 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.87% (2 398.44 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDCNH-VIP
|31
|USDJPY-VIP
|25
|NZDCAD-VIP
|15
|AUDCAD-VIP
|14
|AUDNZD-VIP
|13
|EURUSD-VIP
|9
|EURJPY-VIP
|6
|AUDUSD-VIP
|4
|EURCHF-VIP
|4
|AUDCHF-VIP
|3
|CADCHF-VIP
|2
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDCNH-VIP
|1
|USDJPY-VIP
|130
|NZDCAD-VIP
|86
|AUDCAD-VIP
|73
|AUDNZD-VIP
|78
|EURUSD-VIP
|29
|EURJPY-VIP
|37
|AUDUSD-VIP
|31
|EURCHF-VIP
|25
|AUDCHF-VIP
|36
|CADCHF-VIP
|24
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDCNH-VIP
|-746
|USDJPY-VIP
|7.4K
|NZDCAD-VIP
|1.9K
|AUDCAD-VIP
|3.5K
|AUDNZD-VIP
|2.4K
|EURUSD-VIP
|760
|EURJPY-VIP
|2.5K
|AUDUSD-VIP
|1.6K
|EURCHF-VIP
|1.4K
|AUDCHF-VIP
|1.3K
|CADCHF-VIP
|1.1K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +58.84 USD
Pior negociação: -16 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +89.14 USD
Máxima perda consecutiva: -19.39 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
