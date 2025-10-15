- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
117
Прибыльных трейдов:
115 (98.29%)
Убыточных трейдов:
2 (1.71%)
Лучший трейд:
4.13 USD
Худший трейд:
-51.09 USD
Общая прибыль:
222.27 USD (22 168 pips)
Общий убыток:
-101.15 USD (10 115 pips)
Макс. серия выигрышей:
65 (123.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
123.76 USD (65)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
0.94%
Макс. загрузка депозита:
3.75%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
1.98
Длинных трейдов:
67 (57.26%)
Коротких трейдов:
50 (42.74%)
Профит фактор:
2.20
Мат. ожидание:
1.04 USD
Средняя прибыль:
1.93 USD
Средний убыток:
-50.58 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-51.09 USD)
Макс. убыток в серии:
-51.09 USD (1)
Прирост в месяц:
6.35%
Годовой прогноз:
77.07%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
61.21 USD (14.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.32% (61.21 USD)
По эквити:
16.26% (49.54 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|Gold
|117
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|Gold
|121
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|Gold
|12K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4.13 USD
Худший трейд: -51 USD
Макс. серия выигрышей: 65
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +123.76 USD
Макс. убыток в серии: -51.09 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
XAU min balance $100
recommended balance $300
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
48%
0
0
USD
USD
314
USD
USD
47
100%
117
98%
1%
2.19
1.04
USD
USD
19%
1:500