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Сигналы / MetaTrader 4 / AMJ snipeXAU
Andi Chandra Wijaya

AMJ snipeXAU

Andi Chandra Wijaya
Andi Chandra Wijaya

Andi Chandra Wijaya

1 комментарий
0 отзывов
Надежность
47 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 48%
Weltrade-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
117
Прибыльных трейдов:
115 (98.29%)
Убыточных трейдов:
2 (1.71%)
Лучший трейд:
4.13 USD
Худший трейд:
-51.09 USD
Общая прибыль:
222.27 USD (22 168 pips)
Общий убыток:
-101.15 USD (10 115 pips)
Макс. серия выигрышей:
65 (123.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
123.76 USD (65)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
0.94%
Макс. загрузка депозита:
3.75%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
1.98
Длинных трейдов:
67 (57.26%)
Коротких трейдов:
50 (42.74%)
Профит фактор:
2.20
Мат. ожидание:
1.04 USD
Средняя прибыль:
1.93 USD
Средний убыток:
-50.58 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-51.09 USD)
Макс. убыток в серии:
-51.09 USD (1)
Прирост в месяц:
6.35%
Годовой прогноз:
77.07%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
61.21 USD (14.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.32% (61.21 USD)
По эквити:
16.26% (49.54 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
Gold 117
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
Gold 121
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
Gold 12K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4.13 USD
Худший трейд: -51 USD
Макс. серия выигрышей: 65
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +123.76 USD
Макс. убыток в серии: -51.09 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

XAU min balance $100

recommended balance $300



Нет отзывов
2026.08.10 16:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.10 07:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.06 11:49
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.07.28 00:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.27 19:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.21 16:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.20 03:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.14 00:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.13 15:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.29 10:48
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.23 12:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.23 12:37
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 4.98% of days out of 281 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.22 14:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.16 11:08
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.15 19:58
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.76% of days out of 273 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.15 14:54
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.15 14:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.15 14:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.15 13:54
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.15 13:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AMJ snipeXAU
30 USD в месяц
48%
0
0
USD
314
USD
47
100%
117
98%
1%
2.19
1.04
USD
19%
1:500
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