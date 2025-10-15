- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
118
盈利交易:
116 (98.30%)
亏损交易:
2 (1.69%)
最好交易:
4.13 USD
最差交易:
-51.09 USD
毛利:
223.72 USD (22 312 pips)
毛利亏损:
-101.15 USD (10 115 pips)
最大连续赢利:
65 (123.76 USD)
最大连续盈利:
123.76 USD (65)
夏普比率:
0.19
交易活动:
0.94%
最大入金加载:
3.75%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
2.00
长期交易:
67 (56.78%)
短期交易:
51 (43.22%)
利润因子:
2.21
预期回报:
1.04 USD
平均利润:
1.93 USD
平均损失:
-50.58 USD
最大连续失误:
1 (-51.09 USD)
最大连续亏损:
-51.09 USD (1)
每月增长:
6.84%
年度预测:
83.02%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
61.21 USD (14.44%)
相对跌幅:
结余:
19.32% (61.21 USD)
净值:
16.26% (49.54 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|Gold
|118
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|Gold
|123
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|Gold
|12K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4.13 USD
最差交易: -51 USD
最大连续赢利: 65
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +123.76 USD
最大连续亏损: -51.09 USD
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无数据
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recommended balance $300
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
48%
0
0
USD
USD
316
USD
USD
48
100%
118
98%
1%
2.21
1.04
USD
USD
19%
1:500