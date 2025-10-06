СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Subseven Futures
Matheus Santos Pessoa Da Silva

Subseven Futures

Matheus Santos Pessoa Da Silva
Matheus Santos Pessoa Da Silva

Matheus Santos Pessoa Da Silva

0 отзывов
Надежность
45 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 46%
Darwinex-Live
1:200
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 891
Прибыльных трейдов:
1 199 (41.47%)
Убыточных трейдов:
1 692 (58.53%)
Лучший трейд:
148 340.00 USD
Худший трейд:
-76 840.00 USD
Общая прибыль:
9 130 575.23 USD (3 033 725 pips)
Общий убыток:
-8 672 301.48 USD (3 152 943 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (65 336.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
153 636.00 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
62.80%
Макс. загрузка депозита:
99.56%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
48
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
0.87
Длинных трейдов:
1 499 (51.85%)
Коротких трейдов:
1 392 (48.15%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
158.52 USD
Средняя прибыль:
7 615.16 USD
Средний убыток:
-5 125.47 USD
Макс. серия проигрышей:
39 (-116 522.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-204 832.20 USD (10)
Прирост в месяц:
1.87%
Годовой прогноз:
22.66%
Алготрейдинг:
76%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
145 154.50 USD
Максимальная:
524 919.60 USD (36.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.08% (524 888.60 USD)
По эквити:
17.08% (179 332.50 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GC_G 404
GC_J 336
PL_J 328
HO_J 288
HO_G 202
HO_H 202
PL_F 157
NQ_Z 151
HO_F 144
ES_Z 108
NQ_H 106
ES_U 87
NQ_U 78
ES_H 76
NQ_M 58
ES_M 52
HO_K 24
YM_U 15
RTY_U 13
ZN_M 5
RTY_M 5
GC_M 4
HG_K 3
SI_K 3
CL_K 2
6J_M 2
HG_N 2
SI_N 2
GC_Z 2
CL_X 1
NG_J 1
PL_N 1
ZM_K 1
NG_K 1
NG_N 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GC_G -15K
GC_J 109K
PL_J -167K
HO_J -255K
HO_G 233K
HO_H 153K
PL_F 81K
NQ_Z -23K
HO_F 22K
ES_Z -33K
NQ_H -1.4K
ES_U 31K
NQ_U -2.7K
ES_H -57K
NQ_M 164K
ES_M -33K
HO_K -27K
YM_U 19K
RTY_U 18K
ZN_M -1.2K
RTY_M 25K
GC_M 12K
HG_K -4.5K
SI_K -1.8K
CL_K 148K
6J_M -609
HG_N -1.3K
SI_N 34K
GC_Z 34K
CL_X 4
NG_J 1.5K
PL_N -6K
ZM_K -16
NG_K -356
NG_N -15K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GC_G 1
GC_J 9.9K
PL_J -5K
HO_J -12K
HO_G 13K
HO_H 9.6K
PL_F 4K
NQ_Z -51K
HO_F 1.6K
ES_Z -12K
NQ_H -11K
ES_U 2.5K
NQ_U -64K
ES_H 8.7K
NQ_M -27K
ES_M 21K
HO_K -6.5K
YM_U 1.1K
RTY_U 721
ZN_M -422K
RTY_M 498
GC_M 1.2K
HG_K -1.8K
SI_K -354
CL_K 745
6J_M -314
HG_N -254
SI_N 7K
GC_Z 3.4K
CL_X 1
NG_J 154
PL_N -1.2K
ZM_K -1
NG_K -35
NG_N -153
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +148 340.00 USD
Худший трейд: -76 840 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +65 336.00 USD
Макс. убыток в серии: -116 522.40 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.07.20 11:07
No swaps are charged
2026.07.20 11:07
No swaps are charged
2026.07.07 23:50
No swaps are charged on the signal account
2026.06.12 08:05
No swaps are charged
2026.06.12 08:05
No swaps are charged
2026.06.01 12:45
No swaps are charged on the signal account
2026.05.25 11:52
No swaps are charged
2026.05.25 11:52
No swaps are charged
2026.05.18 13:58
No swaps are charged on the signal account
2026.05.06 09:22
No swaps are charged
2026.05.06 09:22
No swaps are charged
2026.04.22 20:45
No swaps are charged on the signal account
2026.04.22 13:41
No swaps are charged
2026.04.22 13:41
No swaps are charged
2026.04.20 01:46
No swaps are charged on the signal account
2026.04.07 07:47
No swaps are charged
2026.04.07 07:47
No swaps are charged
2026.03.26 23:56
No swaps are charged on the signal account
2026.03.23 00:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.58% of days out of 172 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.19 20:01
Share of days for 80% of growth is too low
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Subseven Futures
30 USD в месяц
46%
0
0
USD
1.5M
USD
45
76%
2 891
41%
63%
1.05
158.52
USD
36%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.