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Всего трейдов:
2 891
Прибыльных трейдов:
1 199 (41.47%)
Убыточных трейдов:
1 692 (58.53%)
Лучший трейд:
148 340.00 USD
Худший трейд:
-76 840.00 USD
Общая прибыль:
9 130 575.23 USD (3 033 725 pips)
Общий убыток:
-8 672 301.48 USD (3 152 943 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (65 336.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
153 636.00 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
62.80%
Макс. загрузка депозита:
99.56%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
48
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
0.87
Длинных трейдов:
1 499 (51.85%)
Коротких трейдов:
1 392 (48.15%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
158.52 USD
Средняя прибыль:
7 615.16 USD
Средний убыток:
-5 125.47 USD
Макс. серия проигрышей:
39 (-116 522.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-204 832.20 USD (10)
Прирост в месяц:
1.87%
Годовой прогноз:
22.66%
Алготрейдинг:
76%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
145 154.50 USD
Максимальная:
524 919.60 USD (36.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.08% (524 888.60 USD)
По эквити:
17.08% (179 332.50 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GC_G
|404
|GC_J
|336
|PL_J
|328
|HO_J
|288
|HO_G
|202
|HO_H
|202
|PL_F
|157
|NQ_Z
|151
|HO_F
|144
|ES_Z
|108
|NQ_H
|106
|ES_U
|87
|NQ_U
|78
|ES_H
|76
|NQ_M
|58
|ES_M
|52
|HO_K
|24
|YM_U
|15
|RTY_U
|13
|ZN_M
|5
|RTY_M
|5
|GC_M
|4
|HG_K
|3
|SI_K
|3
|CL_K
|2
|6J_M
|2
|HG_N
|2
|SI_N
|2
|GC_Z
|2
|CL_X
|1
|NG_J
|1
|PL_N
|1
|ZM_K
|1
|NG_K
|1
|NG_N
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GC_G
|-15K
|GC_J
|109K
|PL_J
|-167K
|HO_J
|-255K
|HO_G
|233K
|HO_H
|153K
|PL_F
|81K
|NQ_Z
|-23K
|HO_F
|22K
|ES_Z
|-33K
|NQ_H
|-1.4K
|ES_U
|31K
|NQ_U
|-2.7K
|ES_H
|-57K
|NQ_M
|164K
|ES_M
|-33K
|HO_K
|-27K
|YM_U
|19K
|RTY_U
|18K
|ZN_M
|-1.2K
|RTY_M
|25K
|GC_M
|12K
|HG_K
|-4.5K
|SI_K
|-1.8K
|CL_K
|148K
|6J_M
|-609
|HG_N
|-1.3K
|SI_N
|34K
|GC_Z
|34K
|CL_X
|4
|NG_J
|1.5K
|PL_N
|-6K
|ZM_K
|-16
|NG_K
|-356
|NG_N
|-15K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GC_G
|1
|GC_J
|9.9K
|PL_J
|-5K
|HO_J
|-12K
|HO_G
|13K
|HO_H
|9.6K
|PL_F
|4K
|NQ_Z
|-51K
|HO_F
|1.6K
|ES_Z
|-12K
|NQ_H
|-11K
|ES_U
|2.5K
|NQ_U
|-64K
|ES_H
|8.7K
|NQ_M
|-27K
|ES_M
|21K
|HO_K
|-6.5K
|YM_U
|1.1K
|RTY_U
|721
|ZN_M
|-422K
|RTY_M
|498
|GC_M
|1.2K
|HG_K
|-1.8K
|SI_K
|-354
|CL_K
|745
|6J_M
|-314
|HG_N
|-254
|SI_N
|7K
|GC_Z
|3.4K
|CL_X
|1
|NG_J
|154
|PL_N
|-1.2K
|ZM_K
|-1
|NG_K
|-35
|NG_N
|-153
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
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- Просадка
Лучший трейд: +148 340.00 USD
Худший трейд: -76 840 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +65 336.00 USD
Макс. убыток в серии: -116 522.40 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
46%
0
0
USD
USD
1.5M
USD
USD
45
76%
2 891
41%
63%
1.05
158.52
USD
USD
36%
1:200