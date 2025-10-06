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Matheus Santos Pessoa Da Silva

Subseven Futures

Matheus Santos Pessoa Da Silva
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交易:
2 898
盈利交易:
1 203 (41.51%)
亏损交易:
1 695 (58.49%)
最好交易:
148 340.00 USD
最差交易:
-76 840.00 USD
毛利:
9 148 056.73 USD (3 069 499 pips)
毛利亏损:
-8 674 069.98 USD (3 157 193 pips)
最大连续赢利:
34 (65 336.00 USD)
最大连续盈利:
153 636.00 USD (2)
夏普比率:
0.02
交易活动:
62.80%
最大入金加载:
99.56%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
21
平均持有时间:
11 小时
采收率:
0.90
长期交易:
1 500 (51.76%)
短期交易:
1 398 (48.24%)
利润因子:
1.05
预期回报:
163.56 USD
平均利润:
7 604.37 USD
平均损失:
-5 117.45 USD
最大连续失误:
39 (-116 522.40 USD)
最大连续亏损:
-204 832.20 USD (10)
每月增长:
0.85%
年度预测:
10.29%
算法交易:
76%
结余跌幅:
绝对:
145 154.50 USD
最大值:
524 919.60 USD (36.09%)
相对跌幅:
结余:
36.08% (524 888.60 USD)
净值:
17.08% (179 332.50 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GC_G 404
GC_J 336
PL_J 328
HO_J 288
HO_G 202
HO_H 202
PL_F 157
NQ_Z 151
HO_F 144
ES_Z 108
NQ_H 106
ES_U 90
NQ_U 81
ES_H 76
NQ_M 58
ES_M 52
HO_K 24
YM_U 15
RTY_U 14
ZN_M 5
RTY_M 5
GC_M 4
HG_K 3
SI_K 3
CL_K 2
6J_M 2
HG_N 2
SI_N 2
GC_Z 2
CL_X 1
NG_J 1
PL_N 1
ZM_K 1
NG_K 1
NG_N 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GC_G -15K
GC_J 109K
PL_J -167K
HO_J -255K
HO_G 233K
HO_H 153K
PL_F 81K
NQ_Z -23K
HO_F 22K
ES_Z -33K
NQ_H -1.4K
ES_U 34K
NQ_U 3.3K
ES_H -57K
NQ_M 164K
ES_M -33K
HO_K -27K
YM_U 19K
RTY_U 24K
ZN_M -1.2K
RTY_M 25K
GC_M 12K
HG_K -4.5K
SI_K -1.8K
CL_K 148K
6J_M -609
HG_N -1.3K
SI_N 34K
GC_Z 34K
CL_X 4
NG_J 1.5K
PL_N -6K
ZM_K -16
NG_K -356
NG_N -15K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GC_G 1
GC_J 9.9K
PL_J -5K
HO_J -12K
HO_G 13K
HO_H 9.6K
PL_F 4K
NQ_Z -51K
HO_F 1.6K
ES_Z -12K
NQ_H -11K
ES_U 3.5K
NQ_U -34K
ES_H 8.7K
NQ_M -27K
ES_M 21K
HO_K -6.5K
YM_U 1.1K
RTY_U 970
ZN_M -422K
RTY_M 498
GC_M 1.2K
HG_K -1.8K
SI_K -354
CL_K 745
6J_M -314
HG_N -254
SI_N 7K
GC_Z 3.4K
CL_X 1
NG_J 154
PL_N -1.2K
ZM_K -1
NG_K -35
NG_N -153
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
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最差交易: -76 840 USD
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最大连续失误: 10
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2026.08.12 23:42
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2026.07.20 11:07
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2026.07.07 23:50
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2026.06.12 08:05
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2026.06.01 12:45
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2026.05.25 11:52
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2026.05.18 13:58
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2026.05.06 09:22
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2026.04.22 20:45
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2026.04.20 01:46
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2026.04.07 07:47
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2026.04.07 07:47
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2026.03.26 23:56
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2026.03.23 00:54
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