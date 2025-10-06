- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 898
盈利交易:
1 203 (41.51%)
亏损交易:
1 695 (58.49%)
最好交易:
148 340.00 USD
最差交易:
-76 840.00 USD
毛利:
9 148 056.73 USD (3 069 499 pips)
毛利亏损:
-8 674 069.98 USD (3 157 193 pips)
最大连续赢利:
34 (65 336.00 USD)
最大连续盈利:
153 636.00 USD (2)
夏普比率:
0.02
交易活动:
62.80%
最大入金加载:
99.56%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
21
平均持有时间:
11 小时
采收率:
0.90
长期交易:
1 500 (51.76%)
短期交易:
1 398 (48.24%)
利润因子:
1.05
预期回报:
163.56 USD
平均利润:
7 604.37 USD
平均损失:
-5 117.45 USD
最大连续失误:
39 (-116 522.40 USD)
最大连续亏损:
-204 832.20 USD (10)
每月增长:
0.85%
年度预测:
10.29%
算法交易:
76%
结余跌幅:
绝对:
145 154.50 USD
最大值:
524 919.60 USD (36.09%)
相对跌幅:
结余:
36.08% (524 888.60 USD)
净值:
17.08% (179 332.50 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GC_G
|404
|GC_J
|336
|PL_J
|328
|HO_J
|288
|HO_G
|202
|HO_H
|202
|PL_F
|157
|NQ_Z
|151
|HO_F
|144
|ES_Z
|108
|NQ_H
|106
|ES_U
|90
|NQ_U
|81
|ES_H
|76
|NQ_M
|58
|ES_M
|52
|HO_K
|24
|YM_U
|15
|RTY_U
|14
|ZN_M
|5
|RTY_M
|5
|GC_M
|4
|HG_K
|3
|SI_K
|3
|CL_K
|2
|6J_M
|2
|HG_N
|2
|SI_N
|2
|GC_Z
|2
|CL_X
|1
|NG_J
|1
|PL_N
|1
|ZM_K
|1
|NG_K
|1
|NG_N
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GC_G
|-15K
|GC_J
|109K
|PL_J
|-167K
|HO_J
|-255K
|HO_G
|233K
|HO_H
|153K
|PL_F
|81K
|NQ_Z
|-23K
|HO_F
|22K
|ES_Z
|-33K
|NQ_H
|-1.4K
|ES_U
|34K
|NQ_U
|3.3K
|ES_H
|-57K
|NQ_M
|164K
|ES_M
|-33K
|HO_K
|-27K
|YM_U
|19K
|RTY_U
|24K
|ZN_M
|-1.2K
|RTY_M
|25K
|GC_M
|12K
|HG_K
|-4.5K
|SI_K
|-1.8K
|CL_K
|148K
|6J_M
|-609
|HG_N
|-1.3K
|SI_N
|34K
|GC_Z
|34K
|CL_X
|4
|NG_J
|1.5K
|PL_N
|-6K
|ZM_K
|-16
|NG_K
|-356
|NG_N
|-15K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GC_G
|1
|GC_J
|9.9K
|PL_J
|-5K
|HO_J
|-12K
|HO_G
|13K
|HO_H
|9.6K
|PL_F
|4K
|NQ_Z
|-51K
|HO_F
|1.6K
|ES_Z
|-12K
|NQ_H
|-11K
|ES_U
|3.5K
|NQ_U
|-34K
|ES_H
|8.7K
|NQ_M
|-27K
|ES_M
|21K
|HO_K
|-6.5K
|YM_U
|1.1K
|RTY_U
|970
|ZN_M
|-422K
|RTY_M
|498
|GC_M
|1.2K
|HG_K
|-1.8K
|SI_K
|-354
|CL_K
|745
|6J_M
|-314
|HG_N
|-254
|SI_N
|7K
|GC_Z
|3.4K
|CL_X
|1
|NG_J
|154
|PL_N
|-1.2K
|ZM_K
|-1
|NG_K
|-35
|NG_N
|-153
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +148 340.00 USD
最差交易: -76 840 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +65 336.00 USD
最大连续亏损: -116 522.40 USD
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结余
周
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交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
47%
0
0
USD
USD
1.5M
USD
USD
45
76%
2 898
41%
63%
1.05
163.56
USD
USD
36%
1:200