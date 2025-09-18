- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
101
Прибыльных трейдов:
101 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
34.84 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
690.20 USD (103 710 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
101 (690.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
690.20 USD (101)
Коэффициент Шарпа:
0.67
Торговая активность:
98.88%
Макс. загрузка депозита:
78.82%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
27 дней
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
41 (40.59%)
Коротких трейдов:
60 (59.41%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
6.83 USD
Средняя прибыль:
6.83 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
11.73%
Годовой прогноз:
142.31%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
30.78% (373.81 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURJPY
|14
|GBPUSD
|14
|USDCHF
|12
|GBPJPY
|12
|USDJPY
|10
|EURUSD
|10
|USDCAD
|9
|NZDUSD
|9
|AUDUSD
|7
|EURGBP
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURJPY
|47
|GBPUSD
|115
|USDCHF
|86
|GBPJPY
|129
|USDJPY
|97
|EURUSD
|55
|USDCAD
|24
|NZDUSD
|53
|AUDUSD
|46
|EURGBP
|38
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURJPY
|8.7K
|GBPUSD
|15K
|USDCHF
|6.3K
|GBPJPY
|24K
|USDJPY
|21K
|EURUSD
|8.6K
|USDCAD
|5.9K
|NZDUSD
|7.7K
|AUDUSD
|4.6K
|EURGBP
|1.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +34.84 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 101
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +690.20 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InstaFinance-Europe.com" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 226
|
EGlobal-Cent5
|0.28 × 843
|
FPMarketsLLC-Live4
|2.00 × 1
|
XMGlobal-Real 42
|4.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-3
|5.47 × 2396
|
ATFXGM8-Live
|9.60 × 5
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
149%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
46
100%
101
100%
99%
n/a
6.83
USD
USD
31%
1:500