СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Bonus 2026
Vladimir Masalov

Bonus 2026

Vladimir Masalov
Vladimir Masalov

Vladimir Masalov

1 тема 18 комментариев
0 отзывов
Надежность
46 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 149%
InstaFinance-Europe.com
1:500
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
101
Прибыльных трейдов:
101 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
34.84 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
690.20 USD (103 710 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
101 (690.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
690.20 USD (101)
Коэффициент Шарпа:
0.67
Торговая активность:
98.88%
Макс. загрузка депозита:
78.82%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
27 дней
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
41 (40.59%)
Коротких трейдов:
60 (59.41%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
6.83 USD
Средняя прибыль:
6.83 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
11.73%
Годовой прогноз:
142.31%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
30.78% (373.81 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURJPY 14
GBPUSD 14
USDCHF 12
GBPJPY 12
USDJPY 10
EURUSD 10
USDCAD 9
NZDUSD 9
AUDUSD 7
EURGBP 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURJPY 47
GBPUSD 115
USDCHF 86
GBPJPY 129
USDJPY 97
EURUSD 55
USDCAD 24
NZDUSD 53
AUDUSD 46
EURGBP 38
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURJPY 8.7K
GBPUSD 15K
USDCHF 6.3K
GBPJPY 24K
USDJPY 21K
EURUSD 8.6K
USDCAD 5.9K
NZDUSD 7.7K
AUDUSD 4.6K
EURGBP 1.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +34.84 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 101
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +690.20 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InstaFinance-Europe.com" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Demo
0.00 × 226
EGlobal-Cent5
0.28 × 843
FPMarketsLLC-Live4
2.00 × 1
XMGlobal-Real 42
4.00 × 3
RoboForex-ProCent-3
5.47 × 2396
ATFXGM8-Live
9.60 × 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.08.10 17:21
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.29 07:10
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.29 06:10
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.15 17:59
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.15 16:59
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.10 09:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.01 21:51
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2026.05.25 02:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.25 02:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.25 01:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.25 01:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.15 16:41
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.05.12 09:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.10 06:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.30 10:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.21 10:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.09 17:23
Share of days for 80% of trades is too low
2026.04.09 16:23
Share of days for 80% of trades is too low
2026.03.30 15:54
Share of days for 80% of trades is too low
2026.03.30 14:54
Share of days for 80% of trades is too low
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Bonus 2026
30 USD в месяц
149%
0
0
USD
1.3K
USD
46
100%
101
100%
99%
n/a
6.83
USD
31%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.