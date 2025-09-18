- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
102
盈利交易:
102 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
34.84 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
692.14 USD (103 853 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
102 (692.14 USD)
最大连续盈利:
692.14 USD (102)
夏普比率:
0.66
交易活动:
98.88%
最大入金加载:
78.82%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
27 天
采收率:
0.00
长期交易:
42 (41.18%)
短期交易:
60 (58.82%)
利润因子:
n/a
预期回报:
6.79 USD
平均利润:
6.79 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
11.61%
年度预测:
143.80%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
30.78% (373.81 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURJPY
|14
|GBPUSD
|14
|USDCHF
|12
|GBPJPY
|12
|USDJPY
|10
|EURUSD
|10
|USDCAD
|9
|NZDUSD
|9
|AUDUSD
|7
|EURGBP
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURJPY
|47
|GBPUSD
|115
|USDCHF
|86
|GBPJPY
|129
|USDJPY
|97
|EURUSD
|55
|USDCAD
|24
|NZDUSD
|53
|AUDUSD
|46
|EURGBP
|40
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURJPY
|8.7K
|GBPUSD
|15K
|USDCHF
|6.3K
|GBPJPY
|24K
|USDJPY
|21K
|EURUSD
|8.6K
|USDCAD
|5.9K
|NZDUSD
|7.7K
|AUDUSD
|4.6K
|EURGBP
|1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +34.84 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 102
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +692.14 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
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资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
150%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
46
100%
102
100%
99%
n/a
6.79
USD
USD
31%
1:500