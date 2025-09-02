- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
86
Прибыльных трейдов:
81 (94.18%)
Убыточных трейдов:
5 (5.81%)
Лучший трейд:
27.28 USD
Худший трейд:
-121.92 USD
Общая прибыль:
351.84 USD (1 941 516 pips)
Общий убыток:
-209.29 USD (1 012 787 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (87.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
95.36 USD (22)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
5.50%
Макс. загрузка депозита:
110.54%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
1.17
Длинных трейдов:
46 (53.49%)
Коротких трейдов:
40 (46.51%)
Профит фактор:
1.68
Мат. ожидание:
1.66 USD
Средняя прибыль:
4.34 USD
Средний убыток:
-41.86 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-38.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-121.92 USD (1)
Прирост в месяц:
9.58%
Годовой прогноз:
116.28%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
11.51 USD
Максимальная:
121.92 USD (57.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.65% (38.02 USD)
По эквити:
73.13% (92.72 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|86
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|143
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|929K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +27.28 USD
Худший трейд: -122 USD
Макс. серия выигрышей: 22
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +87.33 USD
Макс. убыток в серии: -38.02 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 35
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 53
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 8
|
Weltrade-Real
|0.46 × 13
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1000 USD в месяц
317%
0
0
USD
USD
210
USD
USD
50
100%
86
94%
6%
1.68
1.66
USD
USD
73%
1:500