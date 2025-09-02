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Сигналы / MetaTrader 5 / Aura Bitcoin HighRisk
Stanislav Tomilov

Aura Bitcoin HighRisk

Stanislav Tomilov
Stanislav Tomilov

Stanislav Tomilov

4.4 (786)
MyFX book, real funded accounts:
Aura Gold Pro Edition https://tinyurl.com/5yuubsvm
17 продуктов 17 сигналов 3 темы 33 комментария
0 отзывов
Надежность
50 недель
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2025 317%
Weltrade-Real
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
86
Прибыльных трейдов:
81 (94.18%)
Убыточных трейдов:
5 (5.81%)
Лучший трейд:
27.28 USD
Худший трейд:
-121.92 USD
Общая прибыль:
351.84 USD (1 941 516 pips)
Общий убыток:
-209.29 USD (1 012 787 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (87.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
95.36 USD (22)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
5.50%
Макс. загрузка депозита:
110.54%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
1.17
Длинных трейдов:
46 (53.49%)
Коротких трейдов:
40 (46.51%)
Профит фактор:
1.68
Мат. ожидание:
1.66 USD
Средняя прибыль:
4.34 USD
Средний убыток:
-41.86 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-38.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-121.92 USD (1)
Прирост в месяц:
9.58%
Годовой прогноз:
116.28%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
11.51 USD
Максимальная:
121.92 USD (57.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.65% (38.02 USD)
По эквити:
73.13% (92.72 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 86
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 143
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 929K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +27.28 USD
Худший трейд: -122 USD
Макс. серия выигрышей: 22
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +87.33 USD
Макс. убыток в серии: -38.02 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 35
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 7
Exness-MT5Real8
0.00 × 53
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 8
Weltrade-Real
0.46 × 13
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Нет отзывов
2026.05.04 01:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.04 00:35
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2026.04.29 18:25
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.07% of days out of 246 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.19 22:44
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.16 18:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.04.16 13:50
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.04.16 12:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.04.16 10:52
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2026.04.13 20:02
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.35% of days out of 230 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.08 22:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.02 12:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.02.25 01:47
Share of days for 80% of growth is too low
2026.02.23 01:15
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.97% of days out of 181 days of the signal's entire lifetime.
2026.02.18 19:21
Share of days for 80% of growth is too low
2026.02.10 18:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.02.10 17:49
A large drawdown may occur on the account again
2026.02.10 15:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.02.01 23:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.02.01 23:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.26 15:22
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.61% of days out of 153 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Aura Bitcoin HighRisk
1000 USD в месяц
317%
0
0
USD
210
USD
50
100%
86
94%
6%
1.68
1.66
USD
73%
1:500
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