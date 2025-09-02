- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
86
盈利交易:
81 (94.18%)
亏损交易:
5 (5.81%)
最好交易:
27.28 USD
最差交易:
-121.92 USD
毛利:
351.84 USD (1 941 516 pips)
毛利亏损:
-209.29 USD (1 012 787 pips)
最大连续赢利:
28 (87.33 USD)
最大连续盈利:
95.36 USD (22)
夏普比率:
0.19
交易活动:
6.51%
最大入金加载:
110.54%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
5 小时
采收率:
1.17
长期交易:
46 (53.49%)
短期交易:
40 (46.51%)
利润因子:
1.68
预期回报:
1.66 USD
平均利润:
4.34 USD
平均损失:
-41.86 USD
最大连续失误:
2 (-38.02 USD)
最大连续亏损:
-121.92 USD (1)
每月增长:
9.58%
年度预测:
116.28%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
11.51 USD
最大值:
121.92 USD (57.94%)
相对跌幅:
结余:
23.65% (38.02 USD)
净值:
73.13% (92.72 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|86
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|143
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|929K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +27.28 USD
最差交易: -122 USD
最大连续赢利: 22
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +87.33 USD
最大连续亏损: -38.02 USD
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结余
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交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1000 USD
317%
0
0
USD
USD
210
USD
USD
50
100%
86
94%
7%
1.68
1.66
USD
USD
73%
1:500