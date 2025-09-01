- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
101
Прибыльных трейдов:
71 (70.29%)
Убыточных трейдов:
30 (29.70%)
Лучший трейд:
10.04 USD
Худший трейд:
-14.94 USD
Общая прибыль:
270.60 USD (25 826 pips)
Общий убыток:
-161.82 USD (12 797 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (61.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
61.58 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
51.98%
Макс. загрузка депозита:
15.68%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
2.05
Длинных трейдов:
36 (35.64%)
Коротких трейдов:
65 (64.36%)
Профит фактор:
1.67
Мат. ожидание:
1.08 USD
Средняя прибыль:
3.81 USD
Средний убыток:
-5.39 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-29.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-29.32 USD (3)
Прирост в месяц:
11.50%
Годовой прогноз:
139.55%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9.45 USD
Максимальная:
53.04 USD (23.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.75% (18.42 USD)
По эквити:
17.08% (22.87 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|101
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|109
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|13K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +10.04 USD
Худший трейд: -15 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +61.58 USD
Макс. убыток в серии: -29.01 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Торговля на счёте ведётся на сервере с помощью нескольких роботов. Все стратегии прошли тестирование с 2007 года, оптимизация происходила не из расчета лучшего показателя, а выбором среднего значения из облака положительных показателей. Ожидаемый годовой доход в районе 70%, возможны просадки до 40%.
Мы в Телеграмме t.me/DigitalPrideRu
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
66%
0
0
USD
USD
534
USD
USD
54
100%
101
70%
52%
1.67
1.08
USD
USD
17%
1:100