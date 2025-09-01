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Сигналы / MetaTrader 4 / Digital Trend
Igor' Panasyuk

Digital Trend

Igor' Panasyuk
Igor' Panasyuk

Igor' Panasyuk

0 отзывов
Надежность
54 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 66%
RoboForex-Pro-6
1:100
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
101
Прибыльных трейдов:
71 (70.29%)
Убыточных трейдов:
30 (29.70%)
Лучший трейд:
10.04 USD
Худший трейд:
-14.94 USD
Общая прибыль:
270.60 USD (25 826 pips)
Общий убыток:
-161.82 USD (12 797 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (61.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
61.58 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
51.98%
Макс. загрузка депозита:
15.68%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
2.05
Длинных трейдов:
36 (35.64%)
Коротких трейдов:
65 (64.36%)
Профит фактор:
1.67
Мат. ожидание:
1.08 USD
Средняя прибыль:
3.81 USD
Средний убыток:
-5.39 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-29.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-29.32 USD (3)
Прирост в месяц:
11.50%
Годовой прогноз:
139.55%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9.45 USD
Максимальная:
53.04 USD (23.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.75% (18.42 USD)
По эквити:
17.08% (22.87 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 101
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 109
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 13K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +10.04 USD
Худший трейд: -15 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +61.58 USD
Макс. убыток в серии: -29.01 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Торговля на счёте ведётся на сервере с помощью нескольких роботов. Все стратегии прошли тестирование с 2007 года, оптимизация происходила не из расчета лучшего показателя, а выбором среднего значения из облака положительных показателей. Ожидаемый годовой доход в районе 70%, возможны просадки до 40%.


Мы в Телеграмме  t.me/DigitalPrideRu

Нет отзывов
2026.07.30 14:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.30 09:34
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.07.23 12:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.21 07:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.16 06:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.30 09:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.29 09:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.11 17:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.11 16:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.02 01:52
Share of trading days is too low
2026.03.31 02:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.26 19:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.20 10:09
Share of trading days is too low
2026.03.13 05:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.03.13 04:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.03.09 21:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.09 20:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.09 11:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.02.23 00:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.02.19 08:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Digital Trend
30 USD в месяц
66%
0
0
USD
534
USD
54
100%
101
70%
52%
1.67
1.08
USD
17%
1:100
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