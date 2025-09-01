- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
102
盈利交易:
72 (70.58%)
亏损交易:
30 (29.41%)
最好交易:
10.04 USD
最差交易:
-14.94 USD
毛利:
275.29 USD (26 152 pips)
毛利亏损:
-161.82 USD (12 797 pips)
最大连续赢利:
13 (66.27 USD)
最大连续盈利:
66.27 USD (13)
夏普比率:
0.24
交易活动:
51.98%
最大入金加载:
15.68%
最近交易:
18 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
3 天
采收率:
2.14
长期交易:
37 (36.27%)
短期交易:
65 (63.73%)
利润因子:
1.70
预期回报:
1.11 USD
平均利润:
3.82 USD
平均损失:
-5.39 USD
最大连续失误:
4 (-29.01 USD)
最大连续亏损:
-29.32 USD (3)
每月增长:
9.94%
年度预测:
120.59%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
9.45 USD
最大值:
53.04 USD (23.55%)
相对跌幅:
结余:
13.75% (18.42 USD)
净值:
17.08% (22.87 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|102
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|113
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|13K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +10.04 USD
最差交易: -15 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +66.27 USD
最大连续亏损: -29.01 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
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订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
67%
0
0
USD
USD
539
USD
USD
54
100%
102
70%
52%
1.70
1.11
USD
USD
17%
1:100