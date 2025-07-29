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Сигналы / MetaTrader 4 / Braddock
Diego Heras Garcia

Braddock

Diego Heras Garcia
Diego Heras Garcia

Diego Heras Garcia

1 комментарий
0 отзывов
Надежность
80 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 39%
RoboForex-ECN-2
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
413
Прибыльных трейдов:
335 (81.11%)
Убыточных трейдов:
78 (18.89%)
Лучший трейд:
36.66 EUR
Худший трейд:
-52.87 EUR
Общая прибыль:
1 346.02 EUR (28 187 pips)
Общий убыток:
-1 309.53 EUR (31 508 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (56.23 EUR)
Макс. прибыль в серии:
192.69 EUR (23)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
1.11%
Макс. загрузка депозита:
99.57%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
12 минут
Фактор восстановления:
0.11
Длинных трейдов:
250 (60.53%)
Коротких трейдов:
163 (39.47%)
Профит фактор:
1.03
Мат. ожидание:
0.09 EUR
Средняя прибыль:
4.02 EUR
Средний убыток:
-16.79 EUR
Макс. серия проигрышей:
5 (-6.57 EUR)
Макс. убыток в серии:
-97.80 EUR (2)
Прирост в месяц:
-12.88%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
16.36 EUR
Максимальная:
338.00 EUR (72.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
71.92% (338.00 EUR)
По эквити:
9.73% (17.25 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
.USTECHCash 404
.DE40Cash 9
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
.USTECHCash 44
.DE40Cash -2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
.USTECHCash -2.4K
.DE40Cash -915
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +36.66 EUR
Худший трейд: -53 EUR
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +56.23 EUR
Макс. убыток в серии: -6.57 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.07.28 08:03
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.28 08:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.20 18:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.16 19:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.22 18:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 15:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 15:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 10:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 15:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.04 12:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.31 14:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.30 07:50
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 1.66% of days out of 483 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 07:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.29 20:28
High risk of negative slippage when copying deals
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Braddock
30 USD в месяц
39%
0
0
USD
132
EUR
80
91%
413
81%
1%
1.02
0.09
EUR
72%
1:500
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