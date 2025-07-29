- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
413
Прибыльных трейдов:
335 (81.11%)
Убыточных трейдов:
78 (18.89%)
Лучший трейд:
36.66 EUR
Худший трейд:
-52.87 EUR
Общая прибыль:
1 346.02 EUR (28 187 pips)
Общий убыток:
-1 309.53 EUR (31 508 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (56.23 EUR)
Макс. прибыль в серии:
192.69 EUR (23)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
1.11%
Макс. загрузка депозита:
99.57%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
12 минут
Фактор восстановления:
0.11
Длинных трейдов:
250 (60.53%)
Коротких трейдов:
163 (39.47%)
Профит фактор:
1.03
Мат. ожидание:
0.09 EUR
Средняя прибыль:
4.02 EUR
Средний убыток:
-16.79 EUR
Макс. серия проигрышей:
5 (-6.57 EUR)
Макс. убыток в серии:
-97.80 EUR (2)
Прирост в месяц:
-12.88%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
16.36 EUR
Максимальная:
338.00 EUR (72.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
71.92% (338.00 EUR)
По эквити:
9.73% (17.25 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|.USTECHCash
|404
|.DE40Cash
|9
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|.USTECHCash
|44
|.DE40Cash
|-2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|.USTECHCash
|-2.4K
|.DE40Cash
|-915
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +36.66 EUR
Худший трейд: -53 EUR
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +56.23 EUR
Макс. убыток в серии: -6.57 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
39%
0
0
USD
USD
132
EUR
EUR
80
91%
413
81%
1%
1.02
0.09
EUR
EUR
72%
1:500