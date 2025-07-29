- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
417
盈利交易:
336 (80.57%)
亏损交易:
81 (19.42%)
最好交易:
36.66 EUR
最差交易:
-52.87 EUR
毛利:
1 347.35 EUR (29 719 pips)
毛利亏损:
-1 311.42 EUR (32 997 pips)
最大连续赢利:
27 (56.23 EUR)
最大连续盈利:
192.69 EUR (23)
夏普比率:
0.04
交易活动:
1.11%
最大入金加载:
99.57%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
13 分钟
采收率:
0.11
长期交易:
252 (60.43%)
短期交易:
165 (39.57%)
利润因子:
1.03
预期回报:
0.09 EUR
平均利润:
4.01 EUR
平均损失:
-16.19 EUR
最大连续失误:
5 (-6.57 EUR)
最大连续亏损:
-97.80 EUR (2)
每月增长:
-13.25%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
91%
结余跌幅:
绝对:
16.36 EUR
最大值:
338.90 EUR (72.28%)
相对跌幅:
结余:
72.11% (338.90 EUR)
净值:
9.73% (17.25 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|.USTECHCash
|408
|.DE40Cash
|9
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|.USTECHCash
|43
|.DE40Cash
|-2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|.USTECHCash
|-2.4K
|.DE40Cash
|-915
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +36.66 EUR
最差交易: -53 EUR
最大连续赢利: 23
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +56.23 EUR
最大连续亏损: -6.57 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
39%
0
0
USD
USD
132
EUR
EUR
80
91%
417
80%
1%
1.02
0.09
EUR
EUR
72%
1:500