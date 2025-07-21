СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Forex Princess Lv6 1001
Chi Wai Kwok

Forex Princess Lv6 1001

Chi Wai Kwok
0 отзывов
Надежность
25 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 86%
CMCMarkets1-Global
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
304
Прибыльных трейдов:
222 (73.02%)
Убыточных трейдов:
82 (26.97%)
Лучший трейд:
300.00 USD
Худший трейд:
-86.10 USD
Общая прибыль:
1 002.44 USD (75 798 pips)
Общий убыток:
-441.49 USD (44 886 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (54.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
332.13 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
49.81%
Макс. загрузка депозита:
85.65%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
5.24
Длинных трейдов:
96 (31.58%)
Коротких трейдов:
208 (68.42%)
Профит фактор:
2.27
Мат. ожидание:
1.85 USD
Средняя прибыль:
4.52 USD
Средний убыток:
-5.38 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-74.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-86.10 USD (1)
Прирост в месяц:
3.81%
Годовой прогноз:
46.28%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
28.80 USD
Максимальная:
107.15 USD (9.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.17% (86.10 USD)
По эквити:
46.60% (510.87 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURNZD.r 40
GBPAUD.r 36
EURAUD.r 32
USDJPY.r 31
CHFJPY.r 31
AUDJPY.r 22
GBPUSD.r 19
USDCAD.r 17
EURUSD.r 16
CADJPY.r 16
NZDUSD.r 11
AUDCAD.r 10
AUDNZD.r 10
AUDSGD.r 7
AUDUSD.r 4
GOLD 1
GOLDZ5 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURNZD.r 50
GBPAUD.r 9
EURAUD.r 37
USDJPY.r 39
CHFJPY.r -11
AUDJPY.r 21
GBPUSD.r 44
USDCAD.r 10
EURUSD.r 24
CADJPY.r 44
NZDUSD.r 25
AUDCAD.r 12
AUDNZD.r 14
AUDSGD.r 18
AUDUSD.r 11
GOLD -86
GOLDZ5 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURNZD.r 7.4K
GBPAUD.r -7.6K
EURAUD.r 4.4K
USDJPY.r 3.7K
CHFJPY.r -6.5K
AUDJPY.r 2.4K
GBPUSD.r 4.4K
USDCAD.r 1.5K
EURUSD.r 2.5K
CADJPY.r 6.2K
NZDUSD.r 2.6K
AUDCAD.r 1.8K
AUDNZD.r 2.5K
AUDSGD.r 2.6K
AUDUSD.r 1.1K
GOLD -861
GOLDZ5 3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +300.00 USD
Худший трейд: -86 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +54.66 USD
Макс. убыток в серии: -74.38 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CMCMarkets1-Global" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.11.14 13:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 12:22
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 10:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 07:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 23:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 22:03
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 15:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 14:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 13:43
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 08:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 07:56
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 15:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.11 03:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 06:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 11:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 15:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 12:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.23 15:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 17:31
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Forex Princess Lv6 1001
30 USD в месяц
86%
0
0
USD
1.2K
USD
25
99%
304
73%
50%
2.27
1.85
USD
47%
1:100
