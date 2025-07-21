- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
304
Прибыльных трейдов:
222 (73.02%)
Убыточных трейдов:
82 (26.97%)
Лучший трейд:
300.00 USD
Худший трейд:
-86.10 USD
Общая прибыль:
1 002.44 USD (75 798 pips)
Общий убыток:
-441.49 USD (44 886 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (54.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
332.13 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
49.81%
Макс. загрузка депозита:
85.65%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
5.24
Длинных трейдов:
96 (31.58%)
Коротких трейдов:
208 (68.42%)
Профит фактор:
2.27
Мат. ожидание:
1.85 USD
Средняя прибыль:
4.52 USD
Средний убыток:
-5.38 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-74.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-86.10 USD (1)
Прирост в месяц:
3.81%
Годовой прогноз:
46.28%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
28.80 USD
Максимальная:
107.15 USD (9.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.17% (86.10 USD)
По эквити:
46.60% (510.87 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURNZD.r
|40
|GBPAUD.r
|36
|EURAUD.r
|32
|USDJPY.r
|31
|CHFJPY.r
|31
|AUDJPY.r
|22
|GBPUSD.r
|19
|USDCAD.r
|17
|EURUSD.r
|16
|CADJPY.r
|16
|NZDUSD.r
|11
|AUDCAD.r
|10
|AUDNZD.r
|10
|AUDSGD.r
|7
|AUDUSD.r
|4
|GOLD
|1
|GOLDZ5
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURNZD.r
|50
|GBPAUD.r
|9
|EURAUD.r
|37
|USDJPY.r
|39
|CHFJPY.r
|-11
|AUDJPY.r
|21
|GBPUSD.r
|44
|USDCAD.r
|10
|EURUSD.r
|24
|CADJPY.r
|44
|NZDUSD.r
|25
|AUDCAD.r
|12
|AUDNZD.r
|14
|AUDSGD.r
|18
|AUDUSD.r
|11
|GOLD
|-86
|GOLDZ5
|300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURNZD.r
|7.4K
|GBPAUD.r
|-7.6K
|EURAUD.r
|4.4K
|USDJPY.r
|3.7K
|CHFJPY.r
|-6.5K
|AUDJPY.r
|2.4K
|GBPUSD.r
|4.4K
|USDCAD.r
|1.5K
|EURUSD.r
|2.5K
|CADJPY.r
|6.2K
|NZDUSD.r
|2.6K
|AUDCAD.r
|1.8K
|AUDNZD.r
|2.5K
|AUDSGD.r
|2.6K
|AUDUSD.r
|1.1K
|GOLD
|-861
|GOLDZ5
|3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +300.00 USD
Худший трейд: -86 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +54.66 USD
Макс. убыток в серии: -74.38 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CMCMarkets1-Global" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
86%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
25
99%
304
73%
50%
2.27
1.85
USD
USD
47%
1:100