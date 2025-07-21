- 成长
交易:
304
盈利交易:
222 (73.02%)
亏损交易:
82 (26.97%)
最好交易:
300.00 USD
最差交易:
-86.10 USD
毛利:
1 002.44 USD (75 798 pips)
毛利亏损:
-441.49 USD (44 886 pips)
最大连续赢利:
22 (54.66 USD)
最大连续盈利:
332.13 USD (13)
夏普比率:
0.08
交易活动:
49.81%
最大入金加载:
85.65%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
1 一天
采收率:
5.24
长期交易:
96 (31.58%)
短期交易:
208 (68.42%)
利润因子:
2.27
预期回报:
1.85 USD
平均利润:
4.52 USD
平均损失:
-5.38 USD
最大连续失误:
7 (-74.38 USD)
最大连续亏损:
-86.10 USD (1)
每月增长:
3.81%
年度预测:
46.28%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
28.80 USD
最大值:
107.15 USD (9.34%)
相对跌幅:
结余:
12.17% (86.10 USD)
净值:
46.60% (510.87 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURNZD.r
|40
|GBPAUD.r
|36
|EURAUD.r
|32
|USDJPY.r
|31
|CHFJPY.r
|31
|AUDJPY.r
|22
|GBPUSD.r
|19
|USDCAD.r
|17
|EURUSD.r
|16
|CADJPY.r
|16
|NZDUSD.r
|11
|AUDCAD.r
|10
|AUDNZD.r
|10
|AUDSGD.r
|7
|AUDUSD.r
|4
|GOLD
|1
|GOLDZ5
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURNZD.r
|50
|GBPAUD.r
|9
|EURAUD.r
|37
|USDJPY.r
|39
|CHFJPY.r
|-11
|AUDJPY.r
|21
|GBPUSD.r
|44
|USDCAD.r
|10
|EURUSD.r
|24
|CADJPY.r
|44
|NZDUSD.r
|25
|AUDCAD.r
|12
|AUDNZD.r
|14
|AUDSGD.r
|18
|AUDUSD.r
|11
|GOLD
|-86
|GOLDZ5
|300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURNZD.r
|7.4K
|GBPAUD.r
|-7.6K
|EURAUD.r
|4.4K
|USDJPY.r
|3.7K
|CHFJPY.r
|-6.5K
|AUDJPY.r
|2.4K
|GBPUSD.r
|4.4K
|USDCAD.r
|1.5K
|EURUSD.r
|2.5K
|CADJPY.r
|6.2K
|NZDUSD.r
|2.6K
|AUDCAD.r
|1.8K
|AUDNZD.r
|2.5K
|AUDSGD.r
|2.6K
|AUDUSD.r
|1.1K
|GOLD
|-861
|GOLDZ5
|3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
最好交易: +300.00 USD
最差交易: -86 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +54.66 USD
最大连续亏损: -74.38 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CMCMarkets1-Global 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
