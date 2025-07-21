- 자본
- 축소
트레이드:
304
이익 거래:
222 (73.02%)
손실 거래:
82 (26.97%)
최고의 거래:
300.00 USD
최악의 거래:
-86.10 USD
총 수익:
1 002.44 USD (75 798 pips)
총 손실:
-441.49 USD (44 886 pips)
연속 최대 이익:
332.13 USD (13)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
49.81%
최대 입금량:
85.65%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
5.24
롱(주식매수):
96 (31.58%)
숏(주식차입매도):
208 (68.42%)
수익 요인:
2.27
기대수익:
1.85 USD
평균 이익:
4.52 USD
평균 손실:
-5.38 USD
연속 최대 손실:
7 (-74.38 USD)
연속 최대 손실:
-86.10 USD (1)
월별 성장률:
3.81%
연간 예측:
46.28%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
28.80 USD
최대한의:
107.15 USD (9.34%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.17% (86.10 USD)
자본금별:
46.60% (510.87 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURNZD.r
|40
|GBPAUD.r
|36
|EURAUD.r
|32
|USDJPY.r
|31
|CHFJPY.r
|31
|AUDJPY.r
|22
|GBPUSD.r
|19
|USDCAD.r
|17
|EURUSD.r
|16
|CADJPY.r
|16
|NZDUSD.r
|11
|AUDCAD.r
|10
|AUDNZD.r
|10
|AUDSGD.r
|7
|AUDUSD.r
|4
|GOLD
|1
|GOLDZ5
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURNZD.r
|50
|GBPAUD.r
|9
|EURAUD.r
|37
|USDJPY.r
|39
|CHFJPY.r
|-11
|AUDJPY.r
|21
|GBPUSD.r
|44
|USDCAD.r
|10
|EURUSD.r
|24
|CADJPY.r
|44
|NZDUSD.r
|25
|AUDCAD.r
|12
|AUDNZD.r
|14
|AUDSGD.r
|18
|AUDUSD.r
|11
|GOLD
|-86
|GOLDZ5
|300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURNZD.r
|7.4K
|GBPAUD.r
|-7.6K
|EURAUD.r
|4.4K
|USDJPY.r
|3.7K
|CHFJPY.r
|-6.5K
|AUDJPY.r
|2.4K
|GBPUSD.r
|4.4K
|USDCAD.r
|1.5K
|EURUSD.r
|2.5K
|CADJPY.r
|6.2K
|NZDUSD.r
|2.6K
|AUDCAD.r
|1.8K
|AUDNZD.r
|2.5K
|AUDSGD.r
|2.6K
|AUDUSD.r
|1.1K
|GOLD
|-861
|GOLDZ5
|3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +300.00 USD
최악의 거래: -86 USD
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +54.66 USD
연속 최대 손실: -74.38 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "CMCMarkets1-Global"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
