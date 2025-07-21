- Crescimento
Negociações:
304
Negociações com lucro:
222 (73.02%)
Negociações com perda:
82 (26.97%)
Melhor negociação:
300.00 USD
Pior negociação:
-86.10 USD
Lucro bruto:
1 002.44 USD (75 798 pips)
Perda bruta:
-441.49 USD (44 886 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (54.66 USD)
Máximo lucro consecutivo:
332.13 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
49.81%
Depósito máximo carregado:
85.65%
Último negócio:
8 horas atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
5.24
Negociações longas:
96 (31.58%)
Negociações curtas:
208 (68.42%)
Fator de lucro:
2.27
Valor esperado:
1.85 USD
Lucro médio:
4.52 USD
Perda média:
-5.38 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-74.38 USD)
Máxima perda consecutiva:
-86.10 USD (1)
Crescimento mensal:
3.81%
Previsão anual:
46.28%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
28.80 USD
Máximo:
107.15 USD (9.34%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.17% (86.10 USD)
Pelo Capital Líquido:
46.60% (510.87 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURNZD.r
|40
|GBPAUD.r
|36
|EURAUD.r
|32
|USDJPY.r
|31
|CHFJPY.r
|31
|AUDJPY.r
|22
|GBPUSD.r
|19
|USDCAD.r
|17
|EURUSD.r
|16
|CADJPY.r
|16
|NZDUSD.r
|11
|AUDCAD.r
|10
|AUDNZD.r
|10
|AUDSGD.r
|7
|AUDUSD.r
|4
|GOLD
|1
|GOLDZ5
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURNZD.r
|50
|GBPAUD.r
|9
|EURAUD.r
|37
|USDJPY.r
|39
|CHFJPY.r
|-11
|AUDJPY.r
|21
|GBPUSD.r
|44
|USDCAD.r
|10
|EURUSD.r
|24
|CADJPY.r
|44
|NZDUSD.r
|25
|AUDCAD.r
|12
|AUDNZD.r
|14
|AUDSGD.r
|18
|AUDUSD.r
|11
|GOLD
|-86
|GOLDZ5
|300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURNZD.r
|7.4K
|GBPAUD.r
|-7.6K
|EURAUD.r
|4.4K
|USDJPY.r
|3.7K
|CHFJPY.r
|-6.5K
|AUDJPY.r
|2.4K
|GBPUSD.r
|4.4K
|USDCAD.r
|1.5K
|EURUSD.r
|2.5K
|CADJPY.r
|6.2K
|NZDUSD.r
|2.6K
|AUDCAD.r
|1.8K
|AUDNZD.r
|2.5K
|AUDSGD.r
|2.6K
|AUDUSD.r
|1.1K
|GOLD
|-861
|GOLDZ5
|3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +300.00 USD
Pior negociação: -86 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +54.66 USD
Máxima perda consecutiva: -74.38 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CMCMarkets1-Global" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
