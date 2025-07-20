- Прирост
Всего трейдов:
82
Прибыльных трейдов:
80 (97.56%)
Убыточных трейдов:
2 (2.44%)
Лучший трейд:
6.00 USD
Худший трейд:
-48.77 USD
Общая прибыль:
142.78 USD (14 833 pips)
Общий убыток:
-102.51 USD (9 672 pips)
Макс. серия выигрышей:
39 (66.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
66.98 USD (39)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
5.50%
Макс. загрузка депозита:
3.24%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.51
Длинных трейдов:
51 (62.20%)
Коротких трейдов:
31 (37.80%)
Профит фактор:
1.39
Мат. ожидание:
0.49 USD
Средняя прибыль:
1.78 USD
Средний убыток:
-51.25 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-48.77 USD)
Макс. убыток в серии:
-48.77 USD (1)
Прирост в месяц:
3.93%
Годовой прогноз:
47.68%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
14.30 USD
Максимальная:
78.76 USD (13.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.95% (78.76 USD)
По эквити:
7.98% (42.61 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|82
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|40
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|5.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6.00 USD
Худший трейд: -49 USD
Макс. серия выигрышей: 39
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +66.98 USD
Макс. убыток в серии: -48.77 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.00 × 15
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 63
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.07 × 44
|
ICMarkets-MT5
|0.26 × 180
|
Exness-MT5Real
|0.37 × 30
|
ICMarketsSC-MT5
|0.73 × 256
|
TitanFX-MT5-01
|0.89 × 305
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.20 × 46
|
Alpari-MT5
|1.48 × 602
|
FusionMarkets-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.62 × 29
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|2.88 × 8
|
ForexChief-MT5
|3.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 27
|
AdmiralMarkets-Live
|6.54 × 48
|
GBEbrokers-LIVE
|7.13 × 40
GoldAlgo Breaker Signal Display.
Fix Volume = 0.01 Lot
MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/144973
MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/144974
Нет отзывов
