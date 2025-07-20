- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
38
Profit Trade:
38 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
4.53 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
64.81 USD (6 745 pips)
Perdita lorda:
-2.38 USD
Vincite massime consecutive:
38 (64.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
64.81 USD (38)
Indice di Sharpe:
1.81
Attività di trading:
9.69%
Massimo carico di deposito:
1.41%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
520.25
Long Trade:
25 (65.79%)
Short Trade:
13 (34.21%)
Fattore di profitto:
27.23
Profitto previsto:
1.71 USD
Profitto medio:
1.71 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
4.72%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 USD
Massimale:
0.12 USD (0.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.01% (0.06 USD)
Per equità:
6.92% (38.44 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|62
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|6.7K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.53 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 38
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +64.81 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.00 × 15
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 63
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.07 × 44
|
ICMarkets-MT5
|0.26 × 180
|
Exness-MT5Real
|0.37 × 30
|
ICMarketsSC-MT5
|0.73 × 256
|
TitanFX-MT5-01
|0.89 × 305
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.20 × 46
|
Alpari-MT5
|1.48 × 602
|
FusionMarkets-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.62 × 29
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|2.88 × 8
|
ForexChief-MT5
|3.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 27
|
AdmiralMarkets-Live
|6.54 × 48
|
GBEbrokers-LIVE
|7.13 × 40
GoldAlgo Breaker Signal Display.
Fix Volume = 0.01 Lot
MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/144973
MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/144974
