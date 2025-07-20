- 成长
交易:
82
盈利交易:
80 (97.56%)
亏损交易:
2 (2.44%)
最好交易:
6.00 USD
最差交易:
-48.77 USD
毛利:
142.78 USD (14 833 pips)
毛利亏损:
-102.51 USD (9 672 pips)
最大连续赢利:
39 (66.98 USD)
最大连续盈利:
66.98 USD (39)
夏普比率:
0.08
交易活动:
5.50%
最大入金加载:
3.24%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.51
长期交易:
51 (62.20%)
短期交易:
31 (37.80%)
利润因子:
1.39
预期回报:
0.49 USD
平均利润:
1.78 USD
平均损失:
-51.25 USD
最大连续失误:
1 (-48.77 USD)
最大连续亏损:
-48.77 USD (1)
每月增长:
3.93%
年度预测:
47.68%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
14.30 USD
最大值:
78.76 USD (13.95%)
相对跌幅:
结余:
13.95% (78.76 USD)
净值:
7.98% (42.61 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|82
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|40
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|5.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6.00 USD
最差交易: -49 USD
最大连续赢利: 39
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +66.98 USD
最大连续亏损: -48.77 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Alpari-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.00 × 15
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 63
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.07 × 44
|
ICMarkets-MT5
|0.26 × 180
|
Exness-MT5Real
|0.37 × 30
|
ICMarketsSC-MT5
|0.73 × 256
|
TitanFX-MT5-01
|0.89 × 305
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.20 × 46
|
Alpari-MT5
|1.48 × 602
|
FusionMarkets-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.62 × 29
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|2.88 × 8
|
ForexChief-MT5
|3.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 27
|
AdmiralMarkets-Live
|6.54 × 48
|
GBEbrokers-LIVE
|7.13 × 40
GoldAlgo Breaker Signal Display.
Fix Volume = 0.01 Lot
MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/144973
MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/144974
