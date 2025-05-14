СигналыРазделы
Alexey Zverev

Quantitative Portfolio Management

Alexey Zverev
0 отзывов
29 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 -18%
Bybit-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
48
Прибыльных трейдов:
30 (62.50%)
Убыточных трейдов:
18 (37.50%)
Лучший трейд:
180.59 UST
Худший трейд:
-463.11 UST
Общая прибыль:
2 328.36 UST (11 049 pips)
Общий убыток:
-2 664.15 UST (19 482 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (1 361.31 UST)
Макс. прибыль в серии:
1 361.31 UST (13)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
31.99%
Макс. загрузка депозита:
8.39%
Последний трейд:
14 дней
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
-0.20
Длинных трейдов:
16 (33.33%)
Коротких трейдов:
32 (66.67%)
Профит фактор:
0.87
Мат. ожидание:
-7.00 UST
Средняя прибыль:
77.61 UST
Средний убыток:
-148.01 UST
Макс. серия проигрышей:
12 (-425.07 UST)
Макс. убыток в серии:
-850.87 UST (2)
Прирост в месяц:
-40.76%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
335.79 UST
Максимальная:
1 674.42 UST (41.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
47.33% (1 674.42 UST)
По эквити:
25.77% (677.89 UST)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD+ 48
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD+ -336
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD+ -8.4K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +180.59 UST
Худший трейд: -463 UST
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +1 361.31 UST
Макс. убыток в серии: -425.07 UST

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Bybit-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Добрый день,

Счёт с которого поступают сигналы по данной подписке управляется совместно мной и моим бизнес партнёром, Антоном - никакой алгоритмической торговли роботом - человек всегда присутствует и открывает и настраивает позиции вручную.

 

О нас:

- Я работаю в качестве Портфельного Управляющего для частных клиентов - подробнее обо мне по ссылке на LinkedIn (ссылка рядом с фото в моём профиле MQL - необходимо иметь аккаунт LinkedIn чтобы увидеть мой профиль)

- Антон является Трейдером с более 10-летним успешным опытом торговли

 

О стратегии:

На сегодняшний день, одна стратегия исполняется на данном счёте - она связана исключительно с валютной парой EUR/USD. В будущем будут добавляться дополнительные стратегии и инструменты.

Стратегия является собственной разработкой и базируется исключительно на математических расчётах. По данной стратегии нас не интересуют фундаментальные и технические исследования - только цифры.

Сигналы крайне редкие: в среднем ожидается ˜54 сигналов в год (анализ показал, что был случай всего лишь 18 сигналов за целый год). Ежемесячно ожидается от 1 до 10 сигналов, допускается, что может быть случай, когда не будет ни единого сигнала за весь месяц. Нас интересует максимальная прибыль за год за счёт точных попаданий в цель, а не частая торговля ради «имитации бурной деятельности» и генерации комиссий брокерам. При этом, для реализации данной стратегии проводится очень много анализа данных: из всего сделанного анализа за год, в среднем годятся всего лишь ˜3% сигналов для исполнения.

Значительный уровень прибыли обеспечивается за счёт постепенного увеличения размера лота.

 

Управление рисками:

- Ожидаемая просадка баланса: 25% (совокупный размер 2 позиций попавшие в стоп-лосс)

- Максимальная допустимая просадка баланса: 50% - если баланс падает ниже данного уровня, стратегия будет приостановлена

- Потеря одной позиции: ˜12,5% баланса (без учёта свопов)

- При просадке баланса размер лота не меняется до тех пор пока не восстановится и не пересечётся предыдущий наивысший уровень баланса (внимание: разные лоты используются в разных сценариях - размер лота у каждого сценария не будет меняться при просадке)

- При просадке баланса более 25% (более 2 позиций попавшим в стопы) размер будущих лотов делится на 2; если происходит просадка ещё раз на размер более 2 позиций, то лот делится ещё раз на 2 и т.д. - размер лота восстанавливается обратно (удваивается) по мере восстановления баланса до разных уровней которые соответствуют разным лотам при большой (не ожидаемой) просадки (уровни просадки баланса (%): 0-25 / 25-37,5 / 37,5-43,75 / 43,75-46,88 и т.д.). С повышенной вероятностью, лоты скорее всего не потребуется делить, но тем не менее у нас установлено такое правило управления рисками

- Ожидаемое максимальное количество одновременно открытых позиций: 6 (очень редкий случай)

_____________________________________________

Внимание: выход из просадки может потребовать длительное время из-за редкости сигналов - необходимо терпеливо ждать.

Если вы ожидаете видеть результат каждый месяц, и уж тем более быстрый, то эта сигнальная подписка не для Вас. Если вы хотите видеть существенный прирост в течении одного и более лет, то добро пожаловать.

Рекомендуемый минимальный размер изначального депозита: $2000

 


