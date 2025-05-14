Добрый день,

Счёт с которого поступают сигналы по данной подписке управляется совместно мной и моим бизнес партнёром, Антоном - никакой алгоритмической торговли роботом - человек всегда присутствует и открывает и настраивает позиции вручную.

О нас:

- Я работаю в качестве Портфельного Управляющего для частных клиентов - подробнее обо мне по ссылке на LinkedIn (ссылка рядом с фото в моём профиле MQL - необходимо иметь аккаунт LinkedIn чтобы увидеть мой профиль)

- Антон является Трейдером с более 10-летним успешным опытом торговли

О стратегии:

На сегодняшний день, одна стратегия исполняется на данном счёте - она связана исключительно с валютной парой EUR/USD. В будущем будут добавляться дополнительные стратегии и инструменты.

Стратегия является собственной разработкой и базируется исключительно на математических расчётах. По данной стратегии нас не интересуют фундаментальные и технические исследования - только цифры.

Сигналы крайне редкие: в среднем ожидается ˜54 сигналов в год (анализ показал, что был случай всего лишь 18 сигналов за целый год). Ежемесячно ожидается от 1 до 10 сигналов, допускается, что может быть случай, когда не будет ни единого сигнала за весь месяц. Нас интересует максимальная прибыль за год за счёт точных попаданий в цель, а не частая торговля ради «имитации бурной деятельности» и генерации комиссий брокерам. При этом, для реализации данной стратегии проводится очень много анализа данных: из всего сделанного анализа за год, в среднем годятся всего лишь ˜3% сигналов для исполнения.

Значительный уровень прибыли обеспечивается за счёт постепенного увеличения размера лота.

Управление рисками:

- Ожидаемая просадка баланса: 25% (совокупный размер 2 позиций попавшие в стоп-лосс)

- Максимальная допустимая просадка баланса: 50% - если баланс падает ниже данного уровня, стратегия будет приостановлена

- Потеря одной позиции: ˜12,5% баланса (без учёта свопов)

- При просадке баланса размер лота не меняется до тех пор пока не восстановится и не пересечётся предыдущий наивысший уровень баланса (внимание: разные лоты используются в разных сценариях - размер лота у каждого сценария не будет меняться при просадке)

- При просадке баланса более 25% (более 2 позиций попавшим в стопы) размер будущих лотов делится на 2; если происходит просадка ещё раз на размер более 2 позиций, то лот делится ещё раз на 2 и т.д. - размер лота восстанавливается обратно (удваивается) по мере восстановления баланса до разных уровней которые соответствуют разным лотам при большой (не ожидаемой) просадки (уровни просадки баланса (%): 0-25 / 25-37,5 / 37,5-43,75 / 43,75-46,88 и т.д.). С повышенной вероятностью, лоты скорее всего не потребуется делить, но тем не менее у нас установлено такое правило управления рисками

- Ожидаемое максимальное количество одновременно открытых позиций: 6 (очень редкий случай)

_____________________________________________

Внимание: выход из просадки может потребовать длительное время из-за редкости сигналов - необходимо терпеливо ждать.

Если вы ожидаете видеть результат каждый месяц, и уж тем более быстрый, то эта сигнальная подписка не для Вас. Если вы хотите видеть существенный прирост в течении одного и более лет, то добро пожаловать.

Рекомендуемый минимальный размер изначального депозита: $2000