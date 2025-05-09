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Сигналы / MetaTrader 5 / Gold Flowcon
Mr Numsin Ketchaisri

Gold Flowcon

Mr Numsin Ketchaisri
Mr Numsin Ketchaisri

Mr Numsin Ketchaisri

4.2 (5)
Blackwell Gold MT5: a volatility-adaptive grid scalping

https://www.mql5.com/en/market/product/171939
3 продукта 2 сигнала
0 отзывов
Надежность
90 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 111%
Exness-MT5Real6
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
312
Прибыльных трейдов:
154 (49.35%)
Убыточных трейдов:
158 (50.64%)
Лучший трейд:
289.09 USD
Худший трейд:
-128.00 USD
Общая прибыль:
2 932.61 USD (662 990 pips)
Общий убыток:
-1 888.69 USD (627 495 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (41.28 USD)
Макс. прибыль в серии:
289.09 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
1.44%
Макс. загрузка депозита:
15.68%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
39 минут
Фактор восстановления:
3.52
Длинных трейдов:
255 (81.73%)
Коротких трейдов:
57 (18.27%)
Профит фактор:
1.55
Мат. ожидание:
3.35 USD
Средняя прибыль:
19.04 USD
Средний убыток:
-11.95 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-251.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-251.06 USD (6)
Прирост в месяц:
2.38%
Годовой прогноз:
28.90%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
32.04 USD
Максимальная:
296.65 USD (16.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.19% (296.65 USD)
По эквити:
5.99% (106.62 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 312
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 35K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +289.09 USD
Худший трейд: -128 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +41.28 USD
Макс. убыток в серии: -251.06 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real17
0.00 × 3
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
Exness-MT5Real28
0.82 × 197
Exness-MT5Real7
1.14 × 187
Exness-MT5Real8
2.81 × 48
VantageInternational-Live 6
10.00 × 5
ZeroMarkets-Live
13.59 × 29
ICMarketsSC-MT5-2
18.23 × 13
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.08.06 13:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.04 17:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.24 15:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.23 15:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.15 18:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.13 14:43
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.07.07 13:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.07 13:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.06 08:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.06.25 15:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.23 13:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.22 15:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.20 14:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.11 12:09
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.05.05 14:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.05 07:34
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.05.01 14:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.26 13:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.02.09 21:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.02.09 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold Flowcon
30 USD в месяц
111%
0
0
USD
1.1K
USD
90
93%
312
49%
1%
1.55
3.35
USD
16%
1:500
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