- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
312
Прибыльных трейдов:
154 (49.35%)
Убыточных трейдов:
158 (50.64%)
Лучший трейд:
289.09 USD
Худший трейд:
-128.00 USD
Общая прибыль:
2 932.61 USD (662 990 pips)
Общий убыток:
-1 888.69 USD (627 495 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (41.28 USD)
Макс. прибыль в серии:
289.09 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
1.44%
Макс. загрузка депозита:
15.68%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
39 минут
Фактор восстановления:
3.52
Длинных трейдов:
255 (81.73%)
Коротких трейдов:
57 (18.27%)
Профит фактор:
1.55
Мат. ожидание:
3.35 USD
Средняя прибыль:
19.04 USD
Средний убыток:
-11.95 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-251.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-251.06 USD (6)
Прирост в месяц:
2.38%
Годовой прогноз:
28.90%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
32.04 USD
Максимальная:
296.65 USD (16.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.19% (296.65 USD)
По эквити:
5.99% (106.62 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|312
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|35K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +289.09 USD
Худший трейд: -128 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +41.28 USD
Макс. убыток в серии: -251.06 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real28
|0.82 × 197
|
Exness-MT5Real7
|1.14 × 187
|
Exness-MT5Real8
|2.81 × 48
|
VantageInternational-Live 6
|10.00 × 5
|
ZeroMarkets-Live
|13.59 × 29
|
ICMarketsSC-MT5-2
|18.23 × 13
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
111%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
90
93%
312
49%
1%
1.55
3.35
USD
USD
16%
1:500