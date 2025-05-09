- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
312
盈利交易:
154 (49.35%)
亏损交易:
158 (50.64%)
最好交易:
289.09 USD
最差交易:
-128.00 USD
毛利:
2 932.61 USD (662 990 pips)
毛利亏损:
-1 888.69 USD (627 495 pips)
最大连续赢利:
8 (41.28 USD)
最大连续盈利:
289.09 USD (1)
夏普比率:
0.10
交易活动:
1.44%
最大入金加载:
15.68%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
39 分钟
采收率:
3.52
长期交易:
255 (81.73%)
短期交易:
57 (18.27%)
利润因子:
1.55
预期回报:
3.35 USD
平均利润:
19.04 USD
平均损失:
-11.95 USD
最大连续失误:
6 (-251.06 USD)
最大连续亏损:
-251.06 USD (6)
每月增长:
2.38%
年度预测:
28.90%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
32.04 USD
最大值:
296.65 USD (16.23%)
相对跌幅:
结余:
16.19% (296.65 USD)
净值:
5.99% (106.62 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|312
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|35K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +289.09 USD
最差交易: -128 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +41.28 USD
最大连续亏损: -251.06 USD
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订阅者
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结余
周
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交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
111%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
90
93%
312
49%
1%
1.55
3.35
USD
USD
16%
1:500