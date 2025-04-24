- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
442
Прибыльных трейдов:
229 (51.80%)
Убыточных трейдов:
213 (48.19%)
Лучший трейд:
615.04 USD
Худший трейд:
-706.75 USD
Общая прибыль:
21 485.96 USD (444 573 pips)
Общий убыток:
-20 435.01 USD (450 215 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (1 556.64 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 556.64 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
25.48%
Макс. загрузка депозита:
8.26%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
0.23
Длинных трейдов:
412 (93.21%)
Коротких трейдов:
30 (6.79%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
2.38 USD
Средняя прибыль:
93.83 USD
Средний убыток:
-95.94 USD
Макс. серия проигрышей:
22 (-2 672.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 672.80 USD (22)
Прирост в месяц:
42.76%
Годовой прогноз:
518.82%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
4 480.50 USD (69.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
69.60% (4 480.50 USD)
По эквити:
12.06% (308.09 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|Gold
|441
|profit
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|Gold
|436
|profit
|615
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|Gold
|-5.6K
|profit
|0
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +615.04 USD
Худший трейд: -707 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 22
Макс. прибыль в серии: +1 556.64 USD
Макс. убыток в серии: -2 672.80 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Apex Gold Trend Matrix Medium risk
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
300 USD в месяц
58%
0
0
USD
USD
2.9K
USD
USD
95
99%
442
51%
25%
1.05
2.38
USD
USD
70%
1:500