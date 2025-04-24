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Ren Cheng Yao

Apex Gold Trend Matrix Medium risk

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交易:
448
盈利交易:
229 (51.11%)
亏损交易:
219 (48.88%)
最好交易:
615.04 USD
最差交易:
-706.75 USD
毛利:
21 485.96 USD (444 573 pips)
毛利亏损:
-20 976.86 USD (458 694 pips)
最大连续赢利:
8 (1 556.64 USD)
最大连续盈利:
1 556.64 USD (8)
夏普比率:
0.03
交易活动:
25.48%
最大入金加载:
8.26%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
20 小时
采收率:
0.11
长期交易:
418 (93.30%)
短期交易:
30 (6.70%)
利润因子:
1.02
预期回报:
1.14 USD
平均利润:
93.83 USD
平均损失:
-95.78 USD
最大连续失误:
22 (-2 672.80 USD)
最大连续亏损:
-2 672.80 USD (22)
每月增长:
15.64%
年度预测:
189.72%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
4 480.50 USD (69.61%)
相对跌幅:
结余:
69.60% (4 480.50 USD)
净值:
12.06% (308.09 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
Gold 447
profit 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
Gold -106
profit 615
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
Gold -14K
profit 0
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +615.04 USD
最差交易: -707 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 22
最大连续盈利: +1 556.64 USD
最大连续亏损: -2 672.80 USD

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无数据

Apex Gold Trend Matrix Medium risk
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2026.08.05 04:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.05 03:53
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.08.04 18:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.03 10:41
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.07.16 23:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.13 14:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.17 16:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.17 15:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.16 03:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.05 11:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.04 21:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.04 15:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.04 14:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.14 17:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.14 03:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.07 19:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.05 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.02.22 23:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.02.19 18:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.02.05 16:28
A large drawdown may occur on the account again
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USD
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99%
448
51%
25%
1.02
1.14
USD
70%
1:500
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