- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
448
盈利交易:
229 (51.11%)
亏损交易:
219 (48.88%)
最好交易:
615.04 USD
最差交易:
-706.75 USD
毛利:
21 485.96 USD (444 573 pips)
毛利亏损:
-20 976.86 USD (458 694 pips)
最大连续赢利:
8 (1 556.64 USD)
最大连续盈利:
1 556.64 USD (8)
夏普比率:
0.03
交易活动:
25.48%
最大入金加载:
8.26%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
20 小时
采收率:
0.11
长期交易:
418 (93.30%)
短期交易:
30 (6.70%)
利润因子:
1.02
预期回报:
1.14 USD
平均利润:
93.83 USD
平均损失:
-95.78 USD
最大连续失误:
22 (-2 672.80 USD)
最大连续亏损:
-2 672.80 USD (22)
每月增长:
15.64%
年度预测:
189.72%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
4 480.50 USD (69.61%)
相对跌幅:
结余:
69.60% (4 480.50 USD)
净值:
12.06% (308.09 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|Gold
|447
|profit
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|Gold
|-106
|profit
|615
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|Gold
|-14K
|profit
|0
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +615.04 USD
最差交易: -707 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 22
最大连续盈利: +1 556.64 USD
最大连续亏损: -2 672.80 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Apex Gold Trend Matrix Medium risk
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月300 USD
28%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
95
99%
448
51%
25%
1.02
1.14
USD
USD
70%
1:500