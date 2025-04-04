- Прирост
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- Просадка
Всего трейдов:
3 904
Прибыльных трейдов:
3 004 (76.94%)
Убыточных трейдов:
900 (23.05%)
Лучший трейд:
2 152.64 USD
Худший трейд:
-1 296.00 USD
Общая прибыль:
31 210.25 USD (5 678 667 pips)
Общий убыток:
-21 104.92 USD (5 171 900 pips)
Макс. серия выигрышей:
52 (109.24 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 457.73 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
77.83%
Макс. загрузка депозита:
34.94%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
3.19
Длинных трейдов:
1 963 (50.28%)
Коротких трейдов:
1 941 (49.72%)
Профит фактор:
1.48
Мат. ожидание:
2.59 USD
Средняя прибыль:
10.39 USD
Средний убыток:
-23.45 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-94.49 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 296.00 USD (1)
Прирост в месяц:
12.69%
Годовой прогноз:
154.03%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
81.51 USD
Максимальная:
3 163.79 USD (68.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
68.56% (3 163.79 USD)
По эквити:
36.41% (2 792.12 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|783
|EURUSD
|776
|USDJPY
|751
|EURJPY
|724
|XAUUSD
|490
|EURGBP
|299
|XAGUSD
|54
|USDCHF
|18
|USDCAD
|6
|#DIA
|2
|#AA
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|-630
|EURUSD
|895
|USDJPY
|1.1K
|EURJPY
|1.3K
|XAUUSD
|6.7K
|EURGBP
|223
|XAGUSD
|399
|USDCHF
|-5
|USDCAD
|16
|#DIA
|0
|#AA
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|7.2K
|EURUSD
|4.4K
|USDJPY
|17K
|EURJPY
|-3.1K
|XAUUSD
|454K
|EURGBP
|-19
|XAGUSD
|29K
|USDCHF
|-97
|USDCAD
|-42
|#DIA
|48
|#AA
|8
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 152.64 USD
Худший трейд: -1 296 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +109.24 USD
Макс. убыток в серии: -94.49 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exispro-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
RoboForex-Pro-6
|0.00 × 1
|
JDRSecurities-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-08
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live4
|0.22 × 158
|
FPMarketsLLC-Live
|0.55 × 83
|
ICMarketsSC-Live26
|0.83 × 24
|
Ava-Real 6
|1.50 × 4
|
FusionMarkets-Demo
|1.80 × 158
|
DooTechnology-Live 4
|2.40 × 5
|
SmartMarketSolutions-Live
|2.79 × 1298
|
VTMarkets-Live 2
|3.00 × 4
|
Pepperstone-Edge01
|3.50 × 4
|
Elev8-Real6
|3.67 × 6
|
Pepperstone-Edge07
|4.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|4.00 × 8
|
AMarkets-Real
|4.42 × 79
|
OctaFX-Real6
|5.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|5.27 × 303
|
ICMarketsSC-Live06
|5.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live32
|5.48 × 137
|
FusionMarkets-Live 2
|6.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|6.67 × 3
|
FXCM-USDReal07
|6.98 × 42
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
1 616%
0
0
USD
USD
9.3K
USD
USD
525
0%
3 904
76%
78%
1.47
2.59
USD
USD
69%
1:200