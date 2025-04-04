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Сигналы / MetaTrader 4 / Vektor
Oleksandr Solomka

Vektor

Oleksandr Solomka
Oleksandr Solomka

Oleksandr Solomka

1 тема 6 комментариев
0 отзывов
Надежность
525 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2016 1 616%
Exispro-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3 904
Прибыльных трейдов:
3 004 (76.94%)
Убыточных трейдов:
900 (23.05%)
Лучший трейд:
2 152.64 USD
Худший трейд:
-1 296.00 USD
Общая прибыль:
31 210.25 USD (5 678 667 pips)
Общий убыток:
-21 104.92 USD (5 171 900 pips)
Макс. серия выигрышей:
52 (109.24 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 457.73 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
77.83%
Макс. загрузка депозита:
34.94%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
3.19
Длинных трейдов:
1 963 (50.28%)
Коротких трейдов:
1 941 (49.72%)
Профит фактор:
1.48
Мат. ожидание:
2.59 USD
Средняя прибыль:
10.39 USD
Средний убыток:
-23.45 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-94.49 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 296.00 USD (1)
Прирост в месяц:
12.69%
Годовой прогноз:
154.03%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
81.51 USD
Максимальная:
3 163.79 USD (68.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
68.56% (3 163.79 USD)
По эквити:
36.41% (2 792.12 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 783
EURUSD 776
USDJPY 751
EURJPY 724
XAUUSD 490
EURGBP 299
XAGUSD 54
USDCHF 18
USDCAD 6
#DIA 2
#AA 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD -630
EURUSD 895
USDJPY 1.1K
EURJPY 1.3K
XAUUSD 6.7K
EURGBP 223
XAGUSD 399
USDCHF -5
USDCAD 16
#DIA 0
#AA 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 7.2K
EURUSD 4.4K
USDJPY 17K
EURJPY -3.1K
XAUUSD 454K
EURGBP -19
XAGUSD 29K
USDCHF -97
USDCAD -42
#DIA 48
#AA 8
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 152.64 USD
Худший трейд: -1 296 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +109.24 USD
Макс. убыток в серии: -94.49 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exispro-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
RoboForex-Pro-6
0.00 × 1
JDRSecurities-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-08
0.00 × 1
FPTradingLLC-Live4
0.22 × 158
FPMarketsLLC-Live
0.55 × 83
ICMarketsSC-Live26
0.83 × 24
Ava-Real 6
1.50 × 4
FusionMarkets-Demo
1.80 × 158
DooTechnology-Live 4
2.40 × 5
SmartMarketSolutions-Live
2.79 × 1298
VTMarkets-Live 2
3.00 × 4
Pepperstone-Edge01
3.50 × 4
Elev8-Real6
3.67 × 6
Pepperstone-Edge07
4.00 × 1
FXCM-GBPReal01
4.00 × 8
AMarkets-Real
4.42 × 79
OctaFX-Real6
5.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
5.27 × 303
ICMarketsSC-Live06
5.33 × 6
ICMarketsSC-Live32
5.48 × 137
FusionMarkets-Live 2
6.00 × 3
FusionMarkets-Live
6.67 × 3
FXCM-USDReal07
6.98 × 42
еще 21...
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Нет отзывов
2026.07.14 14:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.14 12:42
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.05.27 11:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.26 18:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.05 23:43
Share of trading days is too low
2026.03.02 07:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.01 02:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.02.19 09:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.02.19 06:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.04 17:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.04 08:21
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 0.59% of days out of 1016 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.04 08:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.04.04 08:21
A large drawdown may occur on the account again
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Vektor
30 USD в месяц
1 616%
0
0
USD
9.3K
USD
525
0%
3 904
76%
78%
1.47
2.59
USD
69%
1:200
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