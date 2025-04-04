Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exispro-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live05 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live11 0.00 × 2 RoboForex-Pro-6 0.00 × 1 JDRSecurities-Live 0.00 × 1 LiteFinanceVC-Live-08 0.00 × 1 FPTradingLLC-Live4 0.22 × 158 FPMarketsLLC-Live 0.55 × 83 ICMarketsSC-Live26 0.83 × 24 Ava-Real 6 1.50 × 4 FusionMarkets-Demo 1.80 × 158 DooTechnology-Live 4 2.40 × 5 SmartMarketSolutions-Live 2.79 × 1298 VTMarkets-Live 2 3.00 × 4 Pepperstone-Edge01 3.50 × 4 Elev8-Real6 3.67 × 6 Pepperstone-Edge07 4.00 × 1 FXCM-GBPReal01 4.00 × 8 AMarkets-Real 4.42 × 79 OctaFX-Real6 5.00 × 1 ICMarketsSC-Live07 5.27 × 303 ICMarketsSC-Live06 5.33 × 6 ICMarketsSC-Live32 5.48 × 137 FusionMarkets-Live 2 6.00 × 3 FusionMarkets-Live 6.67 × 3 FXCM-USDReal07 6.98 × 42 еще 21... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика