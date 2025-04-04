- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
3 916
盈利交易:
3 016 (77.01%)
亏损交易:
900 (22.98%)
最好交易:
2 152.64 USD
最差交易:
-1 296.00 USD
毛利:
31 251.60 USD (5 720 000 pips)
毛利亏损:
-21 104.92 USD (5 171 900 pips)
最大连续赢利:
52 (109.24 USD)
最大连续盈利:
2 457.73 USD (20)
夏普比率:
0.04
交易活动:
77.83%
最大入金加载:
34.94%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
28
平均持有时间:
12 小时
采收率:
3.21
长期交易:
1 970 (50.31%)
短期交易:
1 946 (49.69%)
利润因子:
1.48
预期回报:
2.59 USD
平均利润:
10.36 USD
平均损失:
-23.45 USD
最大连续失误:
9 (-94.49 USD)
最大连续亏损:
-1 296.00 USD (1)
每月增长:
17.24%
年度预测:
209.23%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
81.51 USD
最大值:
3 163.79 USD (68.95%)
相对跌幅:
结余:
68.56% (3 163.79 USD)
净值:
36.41% (2 792.12 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|783
|EURUSD
|776
|USDJPY
|751
|EURJPY
|724
|XAUUSD
|502
|EURGBP
|299
|XAGUSD
|54
|USDCHF
|18
|USDCAD
|6
|#DIA
|2
|#AA
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|-630
|EURUSD
|895
|USDJPY
|1.1K
|EURJPY
|1.3K
|XAUUSD
|6.8K
|EURGBP
|223
|XAGUSD
|399
|USDCHF
|-5
|USDCAD
|16
|#DIA
|0
|#AA
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|7.2K
|EURUSD
|4.4K
|USDJPY
|17K
|EURJPY
|-3.1K
|XAUUSD
|495K
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|-19
|XAGUSD
|29K
|USDCHF
|-97
|USDCAD
|-42
|#DIA
|48
|#AA
|8
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 152.64 USD
最差交易: -1 296 USD
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +109.24 USD
最大连续亏损: -94.49 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exispro-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
RoboForex-Pro-6
|0.00 × 1
|
JDRSecurities-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-08
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live4
|0.22 × 158
|
FPMarketsLLC-Live
|0.55 × 83
|
ICMarketsSC-Live26
|0.83 × 24
|
Ava-Real 6
|1.50 × 4
|
FusionMarkets-Demo
|1.80 × 158
|
DooTechnology-Live 4
|2.40 × 5
|
SmartMarketSolutions-Live
|2.79 × 1298
|
VTMarkets-Live 2
|3.00 × 4
|
Pepperstone-Edge01
|3.50 × 4
|
Elev8-Real6
|3.67 × 6
|
Pepperstone-Edge07
|4.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|4.00 × 8
|
AMarkets-Real
|4.42 × 79
|
OctaFX-Real6
|5.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|5.27 × 303
|
ICMarketsSC-Live06
|5.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live32
|5.48 × 137
|
FusionMarkets-Live 2
|6.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|6.67 × 3
|
FXCM-USDReal07
|6.98 × 42
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
1 623%
0
0
USD
USD
9.4K
USD
USD
525
0%
3 916
77%
78%
1.48
2.59
USD
USD
69%
1:200