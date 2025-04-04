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Oleksandr Solomka

Vektor

Oleksandr Solomka
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最好交易:
2 152.64 USD
最差交易:
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毛利:
31 251.60 USD (5 720 000 pips)
毛利亏损:
-21 104.92 USD (5 171 900 pips)
最大连续赢利:
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最大连续盈利:
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最大入金加载:
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采收率:
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长期交易:
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利润因子:
1.48
预期回报:
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平均利润:
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平均损失:
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最大连续失误:
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最大连续亏损:
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年度预测:
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相对跌幅:
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分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 783
EURUSD 776
USDJPY 751
EURJPY 724
XAUUSD 502
EURGBP 299
XAGUSD 54
USDCHF 18
USDCAD 6
#DIA 2
#AA 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD -630
EURUSD 895
USDJPY 1.1K
EURJPY 1.3K
XAUUSD 6.8K
EURGBP 223
XAGUSD 399
USDCHF -5
USDCAD 16
#DIA 0
#AA 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD 7.2K
EURUSD 4.4K
USDJPY 17K
EURJPY -3.1K
XAUUSD 495K
EURGBP -19
XAGUSD 29K
USDCHF -97
USDCAD -42
#DIA 48
#AA 8
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
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最好交易: +2 152.64 USD
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RoboForex-Pro-6
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JDRSecurities-Live
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LiteFinanceVC-Live-08
0.00 × 1
FPTradingLLC-Live4
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FPMarketsLLC-Live
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ICMarketsSC-Live26
0.83 × 24
Ava-Real 6
1.50 × 4
FusionMarkets-Demo
1.80 × 158
DooTechnology-Live 4
2.40 × 5
SmartMarketSolutions-Live
2.79 × 1298
VTMarkets-Live 2
3.00 × 4
Pepperstone-Edge01
3.50 × 4
Elev8-Real6
3.67 × 6
Pepperstone-Edge07
4.00 × 1
FXCM-GBPReal01
4.00 × 8
AMarkets-Real
4.42 × 79
OctaFX-Real6
5.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
5.27 × 303
ICMarketsSC-Live06
5.33 × 6
ICMarketsSC-Live32
5.48 × 137
FusionMarkets-Live 2
6.00 × 3
FusionMarkets-Live
6.67 × 3
FXCM-USDReal07
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2026.07.14 14:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.14 12:42
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.05.27 11:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.26 18:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.05 23:43
Share of trading days is too low
2026.03.02 07:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.01 02:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.02.19 09:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.02.19 06:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.04 17:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.04 08:21
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 0.59% of days out of 1016 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.04 08:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.04.04 08:21
A large drawdown may occur on the account again
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77%
78%
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2.59
USD
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