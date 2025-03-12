- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 375
Прибыльных трейдов:
507 (36.87%)
Убыточных трейдов:
868 (63.13%)
Лучший трейд:
5 957.18 USD
Худший трейд:
-706.70 USD
Общая прибыль:
207 548.99 USD (10 811 591 pips)
Общий убыток:
-197 982.62 USD (10 851 056 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (6 228.81 USD)
Макс. прибыль в серии:
6 405.31 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
85.33%
Макс. загрузка депозита:
3.25%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
0.57
Длинных трейдов:
749 (54.47%)
Коротких трейдов:
626 (45.53%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
6.96 USD
Средняя прибыль:
409.37 USD
Средний убыток:
-228.09 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-3 579.86 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 579.86 USD (14)
Прирост в месяц:
6.13%
Годовой прогноз:
74.37%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6 501.14 USD
Максимальная:
16 662.92 USD (32.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.46% (16 662.92 USD)
По эквити:
2.02% (740.42 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|OILUSD
|184
|#US30
|179
|USDJPY
|177
|GBPUSD
|176
|XAUUSD
|174
|GBPJPY
|161
|#NIK225
|153
|#DE40
|148
|EURUSD
|11
|#NIK225U
|4
|#NIK225M
|3
|#UKOILM
|1
|#CHINA50
|1
|#US30M
|1
|#US30U
|1
|#NIK225H
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|OILUSD
|-1K
|#US30
|-2.1K
|USDJPY
|4K
|GBPUSD
|-4.1K
|XAUUSD
|9.5K
|GBPJPY
|1.5K
|#NIK225
|2.8K
|#DE40
|248
|EURUSD
|-397
|#NIK225U
|-472
|#NIK225M
|-295
|#UKOILM
|140
|#CHINA50
|-4
|#US30M
|100
|#US30U
|-263
|#NIK225H
|-1
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|OILUSD
|-26K
|#US30
|-6.3K
|USDJPY
|15K
|GBPUSD
|-5.8K
|XAUUSD
|603K
|GBPJPY
|2.4K
|#NIK225
|-578K
|#DE40
|-21K
|EURUSD
|86
|#NIK225U
|-1K
|#NIK225M
|-1.2K
|#UKOILM
|69
|#CHINA50
|123
|#US30M
|100
|#US30U
|-263
|#NIK225H
|-5
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +5 957.18 USD
Худший трейд: -707 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +6 228.81 USD
Макс. убыток в серии: -3 579.86 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Swissquote-Live3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-ProCent
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 14
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live06
|0.16 × 1648
|
ICMarketsSC-Live07
|0.20 × 541
|
ICMarkets-Live02
|0.23 × 106
|
Pepperstone-Edge07
|0.24 × 148
|
Swissquote-Live6
|0.42 × 31
|
AMarkets-Real
|0.45 × 38
|
ICMarketsSC-Live27
|0.59 × 2563
|
FXChoice-Classic Live
|1.80 × 5
|
Pepperstone-Edge03
|1.91 × 23
|
Weltrade-Live
|2.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|2.00 × 1
|
Divisa-Live
|2.20 × 5
|
Swissquote-Live2
|3.58 × 31
|
TMGM.TradeMax-Live7
|4.90 × 1999
|
InstaForex-UK.com
|9.25 × 4
|
SwissquoteLtd-Live
|9.76 × 45
|
Swissquote-Real1
|12.50 × 26
感謝您對PULI 的關注。
我從 2015 年開始交易。
趨勢交易 只在符合我的策略時啟動 每張單確保止盈止損 並且將每筆訂單的風控在2%內 或 更低
用概率去贏得勝利
目前已交易破萬筆訂單 此交易策略已被市場證明有利可圖
我不使用網格或任何危險系統 因此讓我在市場挺過大大小小的波動
嚴格的風控 才有穩定的獲利
建議最低存款：10000美元
槓桿：不限
利潤目標：年平均利潤目標為 30% +/-
回撤：平均回撤為 10% 至 20%
注意：
1. 只投資那些你準備損失的資金。 訂閱您承擔所有風險的信號並不能保證未來的結果。
個人聯繫方式：
WhatsApp：+886980014972
信箱 f4890000@yahoo.com.tw
line f4890000
微信 f4890000
有任何想了解歡迎聯絡 我是專業的操盤手 專業的事交給我來替你完成
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
2000 USD в месяц
25%
0
0
USD
USD
32K
USD
USD
226
98%
1 375
36%
85%
1.04
6.96
USD
USD
37%
1:400