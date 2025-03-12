- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 148
Profit Trade:
439 (38.24%)
Loss Trade:
709 (61.76%)
Best Trade:
5 957.18 USD
Worst Trade:
-706.70 USD
Profitto lordo:
180 806.27 USD (8 639 508 pips)
Perdita lorda:
-164 511.16 USD (7 316 402 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (6 228.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6 405.31 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
83.89%
Massimo carico di deposito:
3.03%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.49
Long Trade:
616 (53.66%)
Short Trade:
532 (46.34%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
14.19 USD
Profitto medio:
411.86 USD
Perdita media:
-232.03 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-3 579.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 579.86 USD (14)
Crescita mensile:
-0.64%
Previsione annuale:
-7.74%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6 501.14 USD
Massimale:
10 930.20 USD (25.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.63% (7 867.04 USD)
Per equità:
1.89% (760.84 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|OILUSD
|157
|USDJPY
|149
|GBPUSD
|148
|XAUUSD
|147
|#US30
|144
|GBPJPY
|133
|#NIK225
|129
|#DE40
|122
|EURUSD
|11
|#NIK225U
|3
|#UKOILM
|1
|#CHINA50
|1
|#US30M
|1
|#NIK225M
|1
|#US30U
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|OILUSD
|-5K
|USDJPY
|3.2K
|GBPUSD
|-2.1K
|XAUUSD
|9K
|#US30
|842
|GBPJPY
|1.8K
|#NIK225
|4.2K
|#DE40
|5.5K
|EURUSD
|-397
|#NIK225U
|-492
|#UKOILM
|140
|#CHINA50
|-4
|#US30M
|100
|#NIK225M
|-212
|#US30U
|-263
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|OILUSD
|-48K
|USDJPY
|13K
|GBPUSD
|-976
|XAUUSD
|638K
|#US30
|113K
|GBPJPY
|3.6K
|#NIK225
|428K
|#DE40
|198K
|EURUSD
|86
|#NIK225U
|-1.2K
|#UKOILM
|69
|#CHINA50
|123
|#US30M
|100
|#NIK225M
|-505
|#US30U
|-263
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5 957.18 USD
Worst Trade: -707 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +6 228.81 USD
Massima perdita consecutiva: -3 579.86 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Swissquote-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ProCent
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 14
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live06
|0.16 × 1648
|
ICMarketsSC-Live07
|0.20 × 541
|
ICMarkets-Live02
|0.23 × 106
|
Pepperstone-Edge07
|0.24 × 148
|
Swissquote-Live6
|0.42 × 31
|
AMarkets-Real
|0.45 × 38
|
ICMarketsSC-Live27
|0.59 × 2563
|
FXChoice-Classic Live
|1.80 × 5
|
Pepperstone-Edge03
|1.91 × 23
|
Weltrade-Live
|2.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|2.00 × 1
|
Divisa-Live
|2.20 × 5
|
Swissquote-Live2
|3.58 × 31
|
TMGM.TradeMax-Live7
|4.90 × 1999
|
InstaForex-UK.com
|9.25 × 4
|
SwissquoteLtd-Live
|9.76 × 45
|
Swissquote-Real1
|12.50 × 26
感謝您對PULI 的關注。
我從 2015 年開始交易。
趨勢交易 只在符合我的策略時啟動 每張單確保止盈止損 並且將每筆訂單的風控在2%內 或 更低
用概率去贏得勝利
目前已交易破萬筆訂單 此交易策略已被市場證明有利可圖
我不使用網格或任何危險系統 因此讓我在市場挺過大大小小的波動
嚴格的風控 才有穩定的獲利
建議最低存款：10000美元
槓桿：不限
利潤目標：年平均利潤目標為 30% +/-
回撤：平均回撤為 10% 至 20%
注意：
1. 只投資那些你準備損失的資金。 訂閱您承擔所有風險的信號並不能保證未來的結果。
個人聯繫方式：
WhatsApp：+886980014972
信箱 f4890000@yahoo.com.tw
line f4890000
微信 f4890000
有任何想了解歡迎聯絡 我是專業的操盤手 專業的事交給我來替你完成
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
2000USD al mese
52%
0
0
USD
USD
38K
USD
USD
188
98%
1 148
38%
84%
1.09
14.19
USD
USD
26%
1:400