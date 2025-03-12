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Chen Guan Yu

GARYPRO134

Chen Guan Yu
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Chen Guan Yu

【自我介紹｜我是GARY，一位用邏輯交易的程式交易講師】
嗨大家好，我是 GARY，一位專注在外匯程式交易的實戰講師。
過去我走過大多數交易者的路——情緒進出場、盯盤到失眠、策略常常短期有效、長期失靈。
但後來，我找到了「程式化邏輯交易」這條路，也因此徹底改變了我的交易命運。

我目前專注在幾件事：
• 協助交易者建立自己的自動化交易系統，把想法變成機器執行，不再被情緒左右。
• 分享我親自驗證過的策略邏輯與思維，不賣夢、只講實話。
• 打造一個讓交易者能安心學習與交流的社群，一起走穩定輸出的長線。
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盈利交易:
507 (36.81%)
亏损交易:
870 (63.18%)
最好交易:
5 957.18 USD
最差交易:
-706.70 USD
毛利:
207 548.99 USD (10 811 591 pips)
毛利亏损:
-198 227.87 USD (10 859 846 pips)
最大连续赢利:
11 (6 228.81 USD)
最大连续盈利:
6 405.31 USD (4)
夏普比率:
0.02
交易活动:
85.33%
最大入金加载:
3.25%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
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平均持有时间:
3 天
采收率:
0.56
长期交易:
751 (54.54%)
短期交易:
626 (45.46%)
利润因子:
1.05
预期回报:
6.77 USD
平均利润:
409.37 USD
平均损失:
-227.85 USD
最大连续失误:
14 (-3 579.86 USD)
最大连续亏损:
-3 579.86 USD (14)
每月增长:
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年度预测:
77.88%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
6 501.14 USD
最大值:
16 662.92 USD (32.21%)
相对跌幅:
结余:
37.46% (16 662.92 USD)
净值:
2.02% (740.42 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
OILUSD 184
#US30 179
GBPUSD 177
USDJPY 177
XAUUSD 174
GBPJPY 161
#NIK225 153
#DE40 149
EURUSD 11
#NIK225U 4
#NIK225M 3
#UKOILM 1
#CHINA50 1
#US30M 1
#US30U 1
#NIK225H 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
OILUSD -1K
#US30 -2.1K
GBPUSD -4.1K
USDJPY 4K
XAUUSD 9.5K
GBPJPY 1.5K
#NIK225 2.8K
#DE40 48
EURUSD -397
#NIK225U -472
#NIK225M -295
#UKOILM 140
#CHINA50 -4
#US30M 100
#US30U -263
#NIK225H -1
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
OILUSD -26K
#US30 -6.3K
GBPUSD -6K
USDJPY 15K
XAUUSD 603K
GBPJPY 2.4K
#NIK225 -578K
#DE40 -30K
EURUSD 86
#NIK225U -1K
#NIK225M -1.2K
#UKOILM 69
#CHINA50 123
#US30M 100
#US30U -263
#NIK225H -5
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
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最好交易: +5 957.18 USD
最差交易: -707 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +6 228.81 USD
最大连续亏损: -3 579.86 USD

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Tickmill-Live
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Pepperstone-Demo02
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ICMarketsSC-Live06
0.16 × 1648
ICMarketsSC-Live07
0.20 × 541
ICMarkets-Live02
0.23 × 106
Pepperstone-Edge07
0.24 × 148
Swissquote-Live6
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AMarkets-Real
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ICMarketsSC-Live27
0.59 × 2563
FXChoice-Classic Live
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Pepperstone-Edge03
1.91 × 23
Weltrade-Live
2.00 × 2
Tickmill-Live10
2.00 × 1
Divisa-Live
2.20 × 5
Swissquote-Live2
3.58 × 31
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4.90 × 1999
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我從 2015 年開始交易。


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2026.01.05 00:56
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2026.01.04 10:41
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2025.12.08 00:14
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2025.12.07 08:48
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2025.06.19 10:33
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2025.06.19 08:16
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2025.04.15 04:46
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2025.04.10 14:31
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2025.03.12 17:39
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85%
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