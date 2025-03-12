- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 377
盈利交易:
507 (36.81%)
亏损交易:
870 (63.18%)
最好交易:
5 957.18 USD
最差交易:
-706.70 USD
毛利:
207 548.99 USD (10 811 591 pips)
毛利亏损:
-198 227.87 USD (10 859 846 pips)
最大连续赢利:
11 (6 228.81 USD)
最大连续盈利:
6 405.31 USD (4)
夏普比率:
0.02
交易活动:
85.33%
最大入金加载:
3.25%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
3 天
采收率:
0.56
长期交易:
751 (54.54%)
短期交易:
626 (45.46%)
利润因子:
1.05
预期回报:
6.77 USD
平均利润:
409.37 USD
平均损失:
-227.85 USD
最大连续失误:
14 (-3 579.86 USD)
最大连续亏损:
-3 579.86 USD (14)
每月增长:
6.42%
年度预测:
77.88%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
6 501.14 USD
最大值:
16 662.92 USD (32.21%)
相对跌幅:
结余:
37.46% (16 662.92 USD)
净值:
2.02% (740.42 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|OILUSD
|184
|#US30
|179
|GBPUSD
|177
|USDJPY
|177
|XAUUSD
|174
|GBPJPY
|161
|#NIK225
|153
|#DE40
|149
|EURUSD
|11
|#NIK225U
|4
|#NIK225M
|3
|#UKOILM
|1
|#CHINA50
|1
|#US30M
|1
|#US30U
|1
|#NIK225H
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|OILUSD
|-1K
|#US30
|-2.1K
|GBPUSD
|-4.1K
|USDJPY
|4K
|XAUUSD
|9.5K
|GBPJPY
|1.5K
|#NIK225
|2.8K
|#DE40
|48
|EURUSD
|-397
|#NIK225U
|-472
|#NIK225M
|-295
|#UKOILM
|140
|#CHINA50
|-4
|#US30M
|100
|#US30U
|-263
|#NIK225H
|-1
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|OILUSD
|-26K
|#US30
|-6.3K
|GBPUSD
|-6K
|USDJPY
|15K
|XAUUSD
|603K
|GBPJPY
|2.4K
|#NIK225
|-578K
|#DE40
|-30K
|EURUSD
|86
|#NIK225U
|-1K
|#NIK225M
|-1.2K
|#UKOILM
|69
|#CHINA50
|123
|#US30M
|100
|#US30U
|-263
|#NIK225H
|-5
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5 957.18 USD
最差交易: -707 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +6 228.81 USD
最大连续亏损: -3 579.86 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Swissquote-Live3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-ProCent
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 14
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live06
|0.16 × 1648
|
ICMarketsSC-Live07
|0.20 × 541
|
ICMarkets-Live02
|0.23 × 106
|
Pepperstone-Edge07
|0.24 × 148
|
Swissquote-Live6
|0.42 × 31
|
AMarkets-Real
|0.45 × 38
|
ICMarketsSC-Live27
|0.59 × 2563
|
FXChoice-Classic Live
|1.80 × 5
|
Pepperstone-Edge03
|1.91 × 23
|
Weltrade-Live
|2.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|2.00 × 1
|
Divisa-Live
|2.20 × 5
|
Swissquote-Live2
|3.58 × 31
|
TMGM.TradeMax-Live7
|4.90 × 1999
|
InstaForex-UK.com
|9.25 × 4
|
SwissquoteLtd-Live
|9.76 × 45
|
Swissquote-Real1
|12.50 × 26
感謝您對PULI 的關注。
我從 2015 年開始交易。
趨勢交易 只在符合我的策略時啟動 每張單確保止盈止損 並且將每筆訂單的風控在2%內 或 更低
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注意：
1. 只投資那些你準備損失的資金。 訂閱您承擔所有風險的信號並不能保證未來的結果。
個人聯繫方式：
WhatsApp：+886980014972
信箱 f4890000@yahoo.com.tw
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月2000 USD
24%
0
0
USD
USD
32K
USD
USD
227
98%
1 377
36%
85%
1.04
6.77
USD
USD
37%
1:400