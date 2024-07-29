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Сигналы / MetaTrader 4 / Nanahosi
Mitsuhiro Nagayama

Nanahosi

Mitsuhiro Nagayama
Mitsuhiro Nagayama

Mitsuhiro Nagayama

0 отзывов
107 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 -54%
XMTrading-Real 45
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
4 553
Прибыльных трейдов:
3 012 (66.15%)
Убыточных трейдов:
1 541 (33.85%)
Лучший трейд:
34 413.00 JPY
Худший трейд:
-57 514.00 JPY
Общая прибыль:
2 510 297.00 JPY (5 129 076 pips)
Общий убыток:
-2 817 378.00 JPY (5 281 036 pips)
Макс. серия выигрышей:
54 (13 339.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
156 159.00 JPY (20)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
97.55%
Макс. загрузка депозита:
299.80%
Последний трейд:
5 минут
Трейдов в неделю:
76
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.96
Длинных трейдов:
2 369 (52.03%)
Коротких трейдов:
2 184 (47.97%)
Профит фактор:
0.89
Мат. ожидание:
-67.45 JPY
Средняя прибыль:
833.43 JPY
Средний убыток:
-1 828.28 JPY
Макс. серия проигрышей:
23 (-204 915.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-204 915.00 JPY (23)
Прирост в месяц:
30.13%
Годовой прогноз:
365.63%
Алготрейдинг:
54%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
312 492.00 JPY
Максимальная:
319 435.00 JPY (100.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
70.86% (272 426.00 JPY)
По эквити:
98.37% (75 491.00 JPY)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLDmicro 4550
USDJPYmicro 3
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLDmicro -2.7K
USDJPYmicro -4
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLDmicro -151K
USDJPYmicro -587
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +34 413.00 JPY
Худший трейд: -57 514 JPY
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 23
Макс. прибыль в серии: +13 339.00 JPY
Макс. убыток в серии: -204 915.00 JPY

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMTrading-Real 45" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

На стабильном рынке золота мы применяем стратегию увеличения прибыли путем многократного увеличения наших запасов в соответствии с тенденциями.
Нет отзывов
2026.06.05 07:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.02 03:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.06.01 18:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.01 17:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.04.22 09:38
No swaps are charged
2026.04.22 09:38
No swaps are charged
2026.03.30 13:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.03.30 11:52
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.03.30 09:50
No swaps are charged on the signal account
2026.03.30 05:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.03.30 04:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.03.30 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.03.29 23:44
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2026.03.27 15:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.03.26 20:54
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.03.26 19:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.03.25 19:38
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.03.25 13:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.03.25 12:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.03.02 00:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Nanahosi
30 USD в месяц
-54%
0
0
USD
15K
JPY
107
54%
4 553
66%
98%
0.89
-67.45
JPY
98%
1:500
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