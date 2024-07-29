- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
4 553
Прибыльных трейдов:
3 012 (66.15%)
Убыточных трейдов:
1 541 (33.85%)
Лучший трейд:
34 413.00 JPY
Худший трейд:
-57 514.00 JPY
Общая прибыль:
2 510 297.00 JPY (5 129 076 pips)
Общий убыток:
-2 817 378.00 JPY (5 281 036 pips)
Макс. серия выигрышей:
54 (13 339.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
156 159.00 JPY (20)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
97.55%
Макс. загрузка депозита:
299.80%
Последний трейд:
5 минут
Трейдов в неделю:
76
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.96
Длинных трейдов:
2 369 (52.03%)
Коротких трейдов:
2 184 (47.97%)
Профит фактор:
0.89
Мат. ожидание:
-67.45 JPY
Средняя прибыль:
833.43 JPY
Средний убыток:
-1 828.28 JPY
Макс. серия проигрышей:
23 (-204 915.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-204 915.00 JPY (23)
Прирост в месяц:
30.13%
Годовой прогноз:
365.63%
Алготрейдинг:
54%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
312 492.00 JPY
Максимальная:
319 435.00 JPY (100.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
70.86% (272 426.00 JPY)
По эквити:
98.37% (75 491.00 JPY)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLDmicro
|4550
|USDJPYmicro
|3
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLDmicro
|-2.7K
|USDJPYmicro
|-4
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLDmicro
|-151K
|USDJPYmicro
|-587
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +34 413.00 JPY
Худший трейд: -57 514 JPY
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 23
Макс. прибыль в серии: +13 339.00 JPY
Макс. убыток в серии: -204 915.00 JPY
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMTrading-Real 45" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
На стабильном рынке золота мы применяем стратегию увеличения прибыли путем многократного увеличения наших запасов в соответствии с тенденциями.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-54%
0
0
USD
USD
15K
JPY
JPY
107
54%
4 553
66%
98%
0.89
-67.45
JPY
JPY
98%
1:500