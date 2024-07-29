- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
4 577
盈利交易:
3 024 (66.06%)
亏损交易:
1 553 (33.93%)
最好交易:
34 413.00 JPY
最差交易:
-57 514.00 JPY
毛利:
2 514 587.00 JPY (5 151 275 pips)
毛利亏损:
-2 820 644.00 JPY (5 302 244 pips)
最大连续赢利:
54 (13 339.00 JPY)
最大连续盈利:
156 159.00 JPY (20)
夏普比率:
0.01
交易活动:
97.55%
最大入金加载:
299.80%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
78
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.96
长期交易:
2 385 (52.11%)
短期交易:
2 192 (47.89%)
利润因子:
0.89
预期回报:
-66.87 JPY
平均利润:
831.54 JPY
平均损失:
-1 816.25 JPY
最大连续失误:
23 (-204 915.00 JPY)
最大连续亏损:
-204 915.00 JPY (23)
每月增长:
37.52%
年度预测:
455.19%
算法交易:
54%
结余跌幅:
绝对:
312 492.00 JPY
最大值:
319 435.00 JPY (100.97%)
相对跌幅:
结余:
70.86% (272 426.00 JPY)
净值:
98.37% (75 491.00 JPY)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLDmicro
|4574
|USDJPYmicro
|3
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLDmicro
|-2.7K
|USDJPYmicro
|-4
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLDmicro
|-150K
|USDJPYmicro
|-587
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +34 413.00 JPY
最差交易: -57 514 JPY
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 23
最大连续盈利: +13 339.00 JPY
最大连续亏损: -204 915.00 JPY
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMTrading-Real 45 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
在黄金市场稳定的情况下，我们采取顺应趋势反复增持的增持策略。
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-51%
0
0
USD
USD
16K
JPY
JPY
107
54%
4 577
66%
98%
0.89
-66.87
JPY
JPY
98%
1:500