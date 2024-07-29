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Mitsuhiro Nagayama

Nanahosi

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  • Servce industry 在  Miyazaki-ken
  • 日本
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4 577
盈利交易:
3 024 (66.06%)
亏损交易:
1 553 (33.93%)
最好交易:
34 413.00 JPY
最差交易:
-57 514.00 JPY
毛利:
2 514 587.00 JPY (5 151 275 pips)
毛利亏损:
-2 820 644.00 JPY (5 302 244 pips)
最大连续赢利:
54 (13 339.00 JPY)
最大连续盈利:
156 159.00 JPY (20)
夏普比率:
0.01
交易活动:
97.55%
最大入金加载:
299.80%
最近交易:
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每周交易:
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平均持有时间:
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采收率:
-0.96
长期交易:
2 385 (52.11%)
短期交易:
2 192 (47.89%)
利润因子:
0.89
预期回报:
-66.87 JPY
平均利润:
831.54 JPY
平均损失:
-1 816.25 JPY
最大连续失误:
23 (-204 915.00 JPY)
最大连续亏损:
-204 915.00 JPY (23)
每月增长:
37.52%
年度预测:
455.19%
算法交易:
54%
结余跌幅:
绝对:
312 492.00 JPY
最大值:
319 435.00 JPY (100.97%)
相对跌幅:
结余:
70.86% (272 426.00 JPY)
净值:
98.37% (75 491.00 JPY)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GOLDmicro 4574
USDJPYmicro 3
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GOLDmicro -2.7K
USDJPYmicro -4
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GOLDmicro -150K
USDJPYmicro -587
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
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最好交易: +34 413.00 JPY
最差交易: -57 514 JPY
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 23
最大连续盈利: +13 339.00 JPY
最大连续亏损: -204 915.00 JPY

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在黄金市场稳定的情况下，我们采取顺应趋势反复增持的增持策略。
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2026.08.12 14:39
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2026.08.12 13:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.12 03:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.11 14:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.05 07:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.02 03:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.06.01 18:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.01 17:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.04.22 09:38
No swaps are charged
2026.04.22 09:38
No swaps are charged
2026.03.30 13:54
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2026.03.30 11:52
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.03.30 09:50
No swaps are charged on the signal account
2026.03.30 05:48
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2026.03.30 04:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.03.30 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.03.29 23:44
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2026.03.27 15:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.03.26 20:54
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.03.26 19:54
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信号
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交易
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Nanahosi
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0
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JPY
107
54%
4 577
66%
98%
0.89
-66.87
JPY
98%
1:500
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