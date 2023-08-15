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Всего трейдов:
921
Прибыльных трейдов:
424 (46.03%)
Убыточных трейдов:
497 (53.96%)
Лучший трейд:
52.26 USD
Худший трейд:
-84.48 USD
Общая прибыль:
3 568.01 USD (197 343 pips)
Общий убыток:
-4 192.17 USD (165 192 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (127.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
127.72 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
9.79%
Макс. загрузка депозита:
32.91%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
-0.65
Длинных трейдов:
485 (52.66%)
Коротких трейдов:
436 (47.34%)
Профит фактор:
0.85
Мат. ожидание:
-0.68 USD
Средняя прибыль:
8.42 USD
Средний убыток:
-8.43 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-496.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-496.60 USD (14)
Прирост в месяц:
8.94%
Годовой прогноз:
108.43%
Алготрейдинг:
23%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
956.88 USD
Максимальная:
966.62 USD (95.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
73.66% (966.62 USD)
По эквити:
47.69% (449.72 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.c
|181
|EURUSD.c
|167
|USDCHF.c
|130
|US30.c
|95
|NAS100.c
|77
|USDCAD.c
|55
|SPX500.c
|55
|GBPJPY.c
|31
|AUDUSD.c
|23
|USDJPY.c
|21
|GBPUSD.c
|16
|NZDCAD.c
|8
|EURAUD.c
|6
|CADJPY.c
|6
|GBPCHF.c
|6
|EURCAD.c
|6
|CADCHF.c
|5
|EURJPY.c
|5
|USDMXN.c
|5
|EURGBP.c
|5
|EURCHF.c
|4
|AUDCAD.c
|3
|EURNZD.c
|3
|CHFJPY.c
|2
|NZDUSD.c
|1
|GBPCAD.c
|1
|AUDJPY.c
|1
|AUDCHF.c
|1
|GBPNZD.c
|1
|GBPAUD.c
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.c
|252
|EURUSD.c
|-115
|USDCHF.c
|-57
|US30.c
|125
|NAS100.c
|-52
|USDCAD.c
|-72
|SPX500.c
|-183
|GBPJPY.c
|15
|AUDUSD.c
|-31
|USDJPY.c
|-24
|GBPUSD.c
|-447
|NZDCAD.c
|5
|EURAUD.c
|30
|CADJPY.c
|6
|GBPCHF.c
|-3
|EURCAD.c
|13
|CADCHF.c
|7
|EURJPY.c
|26
|USDMXN.c
|-24
|EURGBP.c
|-71
|EURCHF.c
|-12
|AUDCAD.c
|-25
|EURNZD.c
|2
|CHFJPY.c
|10
|NZDUSD.c
|4
|GBPCAD.c
|5
|AUDJPY.c
|5
|AUDCHF.c
|-4
|GBPNZD.c
|-5
|GBPAUD.c
|-4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.c
|41K
|EURUSD.c
|149
|USDCHF.c
|-797
|US30.c
|8.5K
|NAS100.c
|174
|USDCAD.c
|-395
|SPX500.c
|-1.7K
|GBPJPY.c
|1.4K
|AUDUSD.c
|-129
|USDJPY.c
|-2.2K
|GBPUSD.c
|-12K
|NZDCAD.c
|551
|EURAUD.c
|1.3K
|CADJPY.c
|241
|GBPCHF.c
|33
|EURCAD.c
|516
|CADCHF.c
|-75
|EURJPY.c
|603
|USDMXN.c
|-3.7K
|EURGBP.c
|-663
|EURCHF.c
|-84
|AUDCAD.c
|-738
|EURNZD.c
|116
|CHFJPY.c
|233
|NZDUSD.c
|65
|GBPCAD.c
|110
|AUDJPY.c
|117
|AUDCHF.c
|-33
|GBPNZD.c
|-111
|GBPAUD.c
|-605
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +52.26 USD
Худший трейд: -84 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +127.72 USD
Макс. убыток в серии: -496.60 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ATFXGM7-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ATFXGM7-Live
|6.13 × 8
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-59%
0
0
USD
USD
932
USD
USD
156
23%
921
46%
10%
0.85
-0.68
USD
USD
74%
1:400