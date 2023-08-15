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Andres Patricio Guzman Herrera

Reee Pips

Andres Patricio Guzman Herrera
Andres Patricio Guzman Herrera

Andres Patricio Guzman Herrera

0 отзывов
156 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 -59%
ATFXGM7-Live
1:400
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
921
Прибыльных трейдов:
424 (46.03%)
Убыточных трейдов:
497 (53.96%)
Лучший трейд:
52.26 USD
Худший трейд:
-84.48 USD
Общая прибыль:
3 568.01 USD (197 343 pips)
Общий убыток:
-4 192.17 USD (165 192 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (127.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
127.72 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
9.79%
Макс. загрузка депозита:
32.91%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
-0.65
Длинных трейдов:
485 (52.66%)
Коротких трейдов:
436 (47.34%)
Профит фактор:
0.85
Мат. ожидание:
-0.68 USD
Средняя прибыль:
8.42 USD
Средний убыток:
-8.43 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-496.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-496.60 USD (14)
Прирост в месяц:
8.94%
Годовой прогноз:
108.43%
Алготрейдинг:
23%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
956.88 USD
Максимальная:
966.62 USD (95.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
73.66% (966.62 USD)
По эквити:
47.69% (449.72 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.c 181
EURUSD.c 167
USDCHF.c 130
US30.c 95
NAS100.c 77
USDCAD.c 55
SPX500.c 55
GBPJPY.c 31
AUDUSD.c 23
USDJPY.c 21
GBPUSD.c 16
NZDCAD.c 8
EURAUD.c 6
CADJPY.c 6
GBPCHF.c 6
EURCAD.c 6
CADCHF.c 5
EURJPY.c 5
USDMXN.c 5
EURGBP.c 5
EURCHF.c 4
AUDCAD.c 3
EURNZD.c 3
CHFJPY.c 2
NZDUSD.c 1
GBPCAD.c 1
AUDJPY.c 1
AUDCHF.c 1
GBPNZD.c 1
GBPAUD.c 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.c 252
EURUSD.c -115
USDCHF.c -57
US30.c 125
NAS100.c -52
USDCAD.c -72
SPX500.c -183
GBPJPY.c 15
AUDUSD.c -31
USDJPY.c -24
GBPUSD.c -447
NZDCAD.c 5
EURAUD.c 30
CADJPY.c 6
GBPCHF.c -3
EURCAD.c 13
CADCHF.c 7
EURJPY.c 26
USDMXN.c -24
EURGBP.c -71
EURCHF.c -12
AUDCAD.c -25
EURNZD.c 2
CHFJPY.c 10
NZDUSD.c 4
GBPCAD.c 5
AUDJPY.c 5
AUDCHF.c -4
GBPNZD.c -5
GBPAUD.c -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.c 41K
EURUSD.c 149
USDCHF.c -797
US30.c 8.5K
NAS100.c 174
USDCAD.c -395
SPX500.c -1.7K
GBPJPY.c 1.4K
AUDUSD.c -129
USDJPY.c -2.2K
GBPUSD.c -12K
NZDCAD.c 551
EURAUD.c 1.3K
CADJPY.c 241
GBPCHF.c 33
EURCAD.c 516
CADCHF.c -75
EURJPY.c 603
USDMXN.c -3.7K
EURGBP.c -663
EURCHF.c -84
AUDCAD.c -738
EURNZD.c 116
CHFJPY.c 233
NZDUSD.c 65
GBPCAD.c 110
AUDJPY.c 117
AUDCHF.c -33
GBPNZD.c -111
GBPAUD.c -605
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +52.26 USD
Худший трейд: -84 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +127.72 USD
Макс. убыток в серии: -496.60 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ATFXGM7-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ATFXGM7-Live
6.13 × 8
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Нет отзывов
2026.01.14 17:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 14:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 14:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 09:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 14:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 15:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.25 12:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.21 13:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 09:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.15 05:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 15:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.04 19:44
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.03 16:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.02 07:59
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.29 12:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 11:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.26 08:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.25 12:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.19 13:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Reee Pips
30 USD в месяц
-59%
0
0
USD
932
USD
156
23%
921
46%
10%
0.85
-0.68
USD
74%
1:400
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