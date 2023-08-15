- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
926
盈利交易:
427 (46.11%)
亏损交易:
499 (53.89%)
最好交易:
52.26 USD
最差交易:
-84.48 USD
毛利:
3 614.11 USD (200 149 pips)
毛利亏损:
-4 219.80 USD (165 348 pips)
最大连续赢利:
8 (127.72 USD)
最大连续盈利:
127.72 USD (8)
夏普比率:
0.01
交易活动:
9.79%
最大入金加载:
32.91%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
3 小时
采收率:
-0.63
长期交易:
487 (52.59%)
短期交易:
439 (47.41%)
利润因子:
0.86
预期回报:
-0.65 USD
平均利润:
8.46 USD
平均损失:
-8.46 USD
最大连续失误:
14 (-496.60 USD)
最大连续亏损:
-496.60 USD (14)
每月增长:
14.06%
年度预测:
170.61%
算法交易:
23%
结余跌幅:
绝对:
956.88 USD
最大值:
966.62 USD (95.73%)
相对跌幅:
结余:
73.66% (966.62 USD)
净值:
47.69% (449.72 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.c
|182
|EURUSD.c
|167
|USDCHF.c
|130
|US30.c
|96
|NAS100.c
|77
|USDCAD.c
|57
|SPX500.c
|56
|GBPJPY.c
|31
|AUDUSD.c
|23
|USDJPY.c
|21
|GBPUSD.c
|16
|NZDCAD.c
|8
|EURAUD.c
|6
|CADJPY.c
|6
|GBPCHF.c
|6
|EURCAD.c
|6
|CADCHF.c
|5
|EURJPY.c
|5
|USDMXN.c
|5
|EURGBP.c
|5
|EURCHF.c
|4
|AUDCAD.c
|3
|EURNZD.c
|3
|CHFJPY.c
|2
|NZDUSD.c
|1
|GBPCAD.c
|1
|AUDJPY.c
|1
|AUDCHF.c
|1
|GBPNZD.c
|1
|GBPAUD.c
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.c
|277
|EURUSD.c
|-115
|USDCHF.c
|-57
|US30.c
|128
|NAS100.c
|-52
|USDCAD.c
|-65
|SPX500.c
|-198
|GBPJPY.c
|15
|AUDUSD.c
|-31
|USDJPY.c
|-24
|GBPUSD.c
|-447
|NZDCAD.c
|5
|EURAUD.c
|30
|CADJPY.c
|6
|GBPCHF.c
|-3
|EURCAD.c
|13
|CADCHF.c
|7
|EURJPY.c
|26
|USDMXN.c
|-24
|EURGBP.c
|-71
|EURCHF.c
|-12
|AUDCAD.c
|-25
|EURNZD.c
|2
|CHFJPY.c
|10
|NZDUSD.c
|4
|GBPCAD.c
|5
|AUDJPY.c
|5
|AUDCHF.c
|-4
|GBPNZD.c
|-5
|GBPAUD.c
|-4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.c
|44K
|EURUSD.c
|149
|USDCHF.c
|-797
|US30.c
|8.7K
|NAS100.c
|174
|USDCAD.c
|-223
|SPX500.c
|-1.8K
|GBPJPY.c
|1.4K
|AUDUSD.c
|-129
|USDJPY.c
|-2.2K
|GBPUSD.c
|-12K
|NZDCAD.c
|551
|EURAUD.c
|1.3K
|CADJPY.c
|241
|GBPCHF.c
|33
|EURCAD.c
|516
|CADCHF.c
|-75
|EURJPY.c
|603
|USDMXN.c
|-3.7K
|EURGBP.c
|-663
|EURCHF.c
|-84
|AUDCAD.c
|-738
|EURNZD.c
|116
|CHFJPY.c
|233
|NZDUSD.c
|65
|GBPCAD.c
|110
|AUDJPY.c
|117
|AUDCHF.c
|-33
|GBPNZD.c
|-111
|GBPAUD.c
|-605
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +52.26 USD
最差交易: -84 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +127.72 USD
最大连续亏损: -496.60 USD
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资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-58%
0
0
USD
USD
950
USD
USD
157
23%
926
46%
10%
0.85
-0.65
USD
USD
74%
1:400