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Andres Patricio Guzman Herrera

Reee Pips

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盈利交易:
427 (46.11%)
亏损交易:
499 (53.89%)
最好交易:
52.26 USD
最差交易:
-84.48 USD
毛利:
3 614.11 USD (200 149 pips)
毛利亏损:
-4 219.80 USD (165 348 pips)
最大连续赢利:
8 (127.72 USD)
最大连续盈利:
127.72 USD (8)
夏普比率:
0.01
交易活动:
9.79%
最大入金加载:
32.91%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
3 小时
采收率:
-0.63
长期交易:
487 (52.59%)
短期交易:
439 (47.41%)
利润因子:
0.86
预期回报:
-0.65 USD
平均利润:
8.46 USD
平均损失:
-8.46 USD
最大连续失误:
14 (-496.60 USD)
最大连续亏损:
-496.60 USD (14)
每月增长:
14.06%
年度预测:
170.61%
算法交易:
23%
结余跌幅:
绝对:
956.88 USD
最大值:
966.62 USD (95.73%)
相对跌幅:
结余:
73.66% (966.62 USD)
净值:
47.69% (449.72 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.c 182
EURUSD.c 167
USDCHF.c 130
US30.c 96
NAS100.c 77
USDCAD.c 57
SPX500.c 56
GBPJPY.c 31
AUDUSD.c 23
USDJPY.c 21
GBPUSD.c 16
NZDCAD.c 8
EURAUD.c 6
CADJPY.c 6
GBPCHF.c 6
EURCAD.c 6
CADCHF.c 5
EURJPY.c 5
USDMXN.c 5
EURGBP.c 5
EURCHF.c 4
AUDCAD.c 3
EURNZD.c 3
CHFJPY.c 2
NZDUSD.c 1
GBPCAD.c 1
AUDJPY.c 1
AUDCHF.c 1
GBPNZD.c 1
GBPAUD.c 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.c 277
EURUSD.c -115
USDCHF.c -57
US30.c 128
NAS100.c -52
USDCAD.c -65
SPX500.c -198
GBPJPY.c 15
AUDUSD.c -31
USDJPY.c -24
GBPUSD.c -447
NZDCAD.c 5
EURAUD.c 30
CADJPY.c 6
GBPCHF.c -3
EURCAD.c 13
CADCHF.c 7
EURJPY.c 26
USDMXN.c -24
EURGBP.c -71
EURCHF.c -12
AUDCAD.c -25
EURNZD.c 2
CHFJPY.c 10
NZDUSD.c 4
GBPCAD.c 5
AUDJPY.c 5
AUDCHF.c -4
GBPNZD.c -5
GBPAUD.c -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.c 44K
EURUSD.c 149
USDCHF.c -797
US30.c 8.7K
NAS100.c 174
USDCAD.c -223
SPX500.c -1.8K
GBPJPY.c 1.4K
AUDUSD.c -129
USDJPY.c -2.2K
GBPUSD.c -12K
NZDCAD.c 551
EURAUD.c 1.3K
CADJPY.c 241
GBPCHF.c 33
EURCAD.c 516
CADCHF.c -75
EURJPY.c 603
USDMXN.c -3.7K
EURGBP.c -663
EURCHF.c -84
AUDCAD.c -738
EURNZD.c 116
CHFJPY.c 233
NZDUSD.c 65
GBPCAD.c 110
AUDJPY.c 117
AUDCHF.c -33
GBPNZD.c -111
GBPAUD.c -605
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
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2026.01.14 17:31
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2026.01.09 14:37
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2025.12.24 16:29
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2025.12.18 14:05
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2025.12.10 09:28
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2025.11.25 14:21
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2025.10.29 15:52
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2025.10.25 12:38
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2025.10.21 13:12
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2025.10.21 09:04
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2025.10.15 05:48
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2025.10.10 15:34
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2025.10.04 19:44
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2025.10.03 16:18
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2025.10.02 07:59
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2025.09.29 12:14
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2025.09.29 11:14
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2025.09.26 08:42
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2025.09.25 12:35
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2025.09.19 13:01
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157
23%
926
46%
10%
0.85
-0.65
USD
74%
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