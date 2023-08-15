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Andres Patricio Guzman Herrera

Reee Pips

Andres Patricio Guzman Herrera
Andres Patricio Guzman Herrera

Andres Patricio Guzman Herrera

0 reviews
156 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2023 -58%
ATFXGM7-Live
1:400
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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
920
Profit Trades:
424 (46.08%)
Loss Trades:
496 (53.91%)
Best trade:
52.26 USD
Worst trade:
-84.48 USD
Gross Profit:
3 568.01 USD (197 343 pips)
Gross Loss:
-4 182.50 USD (164 240 pips)
Maximum consecutive wins:
8 (127.72 USD)
Maximal consecutive profit:
127.72 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading activity:
9.79%
Max deposit load:
32.91%
Latest trade:
15 hours ago
Trades per week:
12
Avg holding time:
3 hours
Recovery Factor:
-0.64
Long Trades:
485 (52.72%)
Short Trades:
435 (47.28%)
Profit Factor:
0.85
Expected Payoff:
-0.67 USD
Average Profit:
8.42 USD
Average Loss:
-8.43 USD
Maximum consecutive losses:
14 (-496.60 USD)
Maximal consecutive loss:
-496.60 USD (14)
Monthly growth:
-5.71%
Annual Forecast:
-69.33%
Algo trading:
23%
Drawdown by balance:
Absolute:
956.88 USD
Maximal:
966.62 USD (95.73%)
Relative drawdown:
By Balance:
73.66% (966.62 USD)
By Equity:
47.69% (449.72 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD.c 180
EURUSD.c 167
USDCHF.c 130
US30.c 95
NAS100.c 77
USDCAD.c 55
SPX500.c 55
GBPJPY.c 31
AUDUSD.c 23
USDJPY.c 21
GBPUSD.c 16
NZDCAD.c 8
EURAUD.c 6
CADJPY.c 6
GBPCHF.c 6
EURCAD.c 6
CADCHF.c 5
EURJPY.c 5
USDMXN.c 5
EURGBP.c 5
EURCHF.c 4
AUDCAD.c 3
EURNZD.c 3
CHFJPY.c 2
NZDUSD.c 1
GBPCAD.c 1
AUDJPY.c 1
AUDCHF.c 1
GBPNZD.c 1
GBPAUD.c 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.c 262
EURUSD.c -115
USDCHF.c -57
US30.c 125
NAS100.c -52
USDCAD.c -72
SPX500.c -183
GBPJPY.c 15
AUDUSD.c -31
USDJPY.c -24
GBPUSD.c -447
NZDCAD.c 5
EURAUD.c 30
CADJPY.c 6
GBPCHF.c -3
EURCAD.c 13
CADCHF.c 7
EURJPY.c 26
USDMXN.c -24
EURGBP.c -71
EURCHF.c -12
AUDCAD.c -25
EURNZD.c 2
CHFJPY.c 10
NZDUSD.c 4
GBPCAD.c 5
AUDJPY.c 5
AUDCHF.c -4
GBPNZD.c -5
GBPAUD.c -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.c 42K
EURUSD.c 149
USDCHF.c -797
US30.c 8.5K
NAS100.c 174
USDCAD.c -395
SPX500.c -1.7K
GBPJPY.c 1.4K
AUDUSD.c -129
USDJPY.c -2.2K
GBPUSD.c -12K
NZDCAD.c 551
EURAUD.c 1.3K
CADJPY.c 241
GBPCHF.c 33
EURCAD.c 516
CADCHF.c -75
EURJPY.c 603
USDMXN.c -3.7K
EURGBP.c -663
EURCHF.c -84
AUDCAD.c -738
EURNZD.c 116
CHFJPY.c 233
NZDUSD.c 65
GBPCAD.c 110
AUDJPY.c 117
AUDCHF.c -33
GBPNZD.c -111
GBPAUD.c -605
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +52.26 USD
Worst trade: -84 USD
Maximum consecutive wins: 8
Maximum consecutive losses: 14
Maximal consecutive profit: +127.72 USD
Maximal consecutive loss: -496.60 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "ATFXGM7-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

ATFXGM7-Live
6.13 × 8
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No reviews
2026.01.14 17:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 14:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 14:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 09:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 14:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 15:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.25 12:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.21 13:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 09:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.15 05:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 15:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.04 19:44
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.03 16:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.02 07:59
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.29 12:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 11:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.26 08:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.25 12:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.19 13:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
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Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Reee Pips
30 USD per month
-58%
0
0
USD
942
USD
156
23%
920
46%
10%
0.85
-0.67
USD
74%
1:400
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 4 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.