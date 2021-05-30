- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
10 305
Прибыльных трейдов:
7 170 (69.57%)
Убыточных трейдов:
3 135 (30.42%)
Лучший трейд:
302.76 USD
Худший трейд:
-360.84 USD
Общая прибыль:
22 698.40 USD (1 680 977 pips)
Общий убыток:
-21 380.76 USD (1 817 591 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (80.06 USD)
Макс. прибыль в серии:
350.39 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
99.78%
Макс. загрузка депозита:
18.47%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.72
Длинных трейдов:
5 414 (52.54%)
Коротких трейдов:
4 891 (47.46%)
Профит фактор:
1.06
Мат. ожидание:
0.13 USD
Средняя прибыль:
3.17 USD
Средний убыток:
-6.82 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-629.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-992.99 USD (8)
Прирост в месяц:
2.26%
Годовой прогноз:
27.43%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
393.36 USD
Максимальная:
1 829.65 USD (21.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
48.90% (1 829.65 USD)
По эквити:
58.12% (1 936.40 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSDmicro
|2232
|EURJPYmicro
|1220
|AUDUSDmicro
|1167
|GBPUSDmicro
|1133
|USDCHFmicro
|937
|GBPAUDmicro
|872
|AUDCADmicro
|773
|AUDNZDmicro
|712
|EURGBPmicro
|662
|CHFJPYmicro
|472
|EURCHFmicro
|96
|GOLDmicro
|27
|USDJPYmicro
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSDmicro
|-169
|EURJPYmicro
|678
|AUDUSDmicro
|829
|GBPUSDmicro
|540
|USDCHFmicro
|-552
|GBPAUDmicro
|520
|AUDCADmicro
|1.2K
|AUDNZDmicro
|-799
|EURGBPmicro
|195
|CHFJPYmicro
|-1K
|EURCHFmicro
|22
|GOLDmicro
|-97
|USDJPYmicro
|2
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSDmicro
|-13K
|EURJPYmicro
|-15K
|AUDUSDmicro
|-708
|GBPUSDmicro
|12K
|USDCHFmicro
|-50K
|GBPAUDmicro
|-2.3K
|AUDCADmicro
|22K
|AUDNZDmicro
|-44K
|EURGBPmicro
|-397
|CHFJPYmicro
|-38K
|EURCHFmicro
|-3.9K
|GOLDmicro
|-3.1K
|USDJPYmicro
|-57
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +302.76 USD
Худший трейд: -361 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +80.06 USD
Макс. убыток в серии: -629.32 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 44" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
zigzag evolution in 10 pair
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-4%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
277
99%
10 305
69%
100%
1.06
0.13
USD
USD
58%
1:500