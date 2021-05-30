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Сигналы / MetaTrader 4 / Zigzag Evo VX
Saiful Arifin

Zigzag Evo VX

Saiful Arifin
Saiful Arifin

Saiful Arifin

5 (1)
Free Signal Forex & Join Robot Forex Gratis Tanpa Sharing Profit.
info bisa di group telegram
https://t.me/freeEAbyPlatinumforex
caranya:
6 сигналов
0 отзывов
277 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2021 -4%
XMGlobal-Real 44
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
10 305
Прибыльных трейдов:
7 170 (69.57%)
Убыточных трейдов:
3 135 (30.42%)
Лучший трейд:
302.76 USD
Худший трейд:
-360.84 USD
Общая прибыль:
22 698.40 USD (1 680 977 pips)
Общий убыток:
-21 380.76 USD (1 817 591 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (80.06 USD)
Макс. прибыль в серии:
350.39 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
99.78%
Макс. загрузка депозита:
18.47%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.72
Длинных трейдов:
5 414 (52.54%)
Коротких трейдов:
4 891 (47.46%)
Профит фактор:
1.06
Мат. ожидание:
0.13 USD
Средняя прибыль:
3.17 USD
Средний убыток:
-6.82 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-629.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-992.99 USD (8)
Прирост в месяц:
2.26%
Годовой прогноз:
27.43%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
393.36 USD
Максимальная:
1 829.65 USD (21.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
48.90% (1 829.65 USD)
По эквити:
58.12% (1 936.40 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSDmicro 2232
EURJPYmicro 1220
AUDUSDmicro 1167
GBPUSDmicro 1133
USDCHFmicro 937
GBPAUDmicro 872
AUDCADmicro 773
AUDNZDmicro 712
EURGBPmicro 662
CHFJPYmicro 472
EURCHFmicro 96
GOLDmicro 27
USDJPYmicro 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSDmicro -169
EURJPYmicro 678
AUDUSDmicro 829
GBPUSDmicro 540
USDCHFmicro -552
GBPAUDmicro 520
AUDCADmicro 1.2K
AUDNZDmicro -799
EURGBPmicro 195
CHFJPYmicro -1K
EURCHFmicro 22
GOLDmicro -97
USDJPYmicro 2
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSDmicro -13K
EURJPYmicro -15K
AUDUSDmicro -708
GBPUSDmicro 12K
USDCHFmicro -50K
GBPAUDmicro -2.3K
AUDCADmicro 22K
AUDNZDmicro -44K
EURGBPmicro -397
CHFJPYmicro -38K
EURCHFmicro -3.9K
GOLDmicro -3.1K
USDJPYmicro -57
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +302.76 USD
Худший трейд: -361 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +80.06 USD
Макс. убыток в серии: -629.32 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 44" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

zigzag evolution in 10 pair 
Нет отзывов
2026.08.07 00:52
No swaps are charged on the signal account
2026.08.03 10:41
No swaps are charged
2026.08.03 10:41
No swaps are charged
2026.07.06 00:03
No swaps are charged on the signal account
2026.06.17 09:11
No swaps are charged
2026.06.17 09:11
No swaps are charged
2026.06.17 05:20
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.15 07:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.15 06:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.15 01:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.09 15:07
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.06.09 10:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.09 09:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.09 08:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.09 07:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.09 05:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.09 04:54
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.09 01:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.08 19:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.06.08 15:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Zigzag Evo VX
30 USD в месяц
-4%
0
0
USD
1K
USD
277
99%
10 305
69%
100%
1.06
0.13
USD
58%
1:500
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