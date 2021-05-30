- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
10 312
盈利交易:
7 176 (69.58%)
亏损交易:
3 136 (30.41%)
最好交易:
302.76 USD
最差交易:
-360.84 USD
毛利:
22 701.66 USD (1 682 093 pips)
毛利亏损:
-21 381.51 USD (1 817 918 pips)
最大连续赢利:
28 (80.06 USD)
最大连续盈利:
350.39 USD (2)
夏普比率:
0.01
交易活动:
99.78%
最大入金加载:
18.47%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
21
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.72
长期交易:
5 419 (52.55%)
短期交易:
4 893 (47.45%)
利润因子:
1.06
预期回报:
0.13 USD
平均利润:
3.16 USD
平均损失:
-6.82 USD
最大连续失误:
9 (-629.32 USD)
最大连续亏损:
-992.99 USD (8)
每月增长:
2.25%
年度预测:
27.62%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
393.36 USD
最大值:
1 829.65 USD (21.17%)
相对跌幅:
结余:
48.90% (1 829.65 USD)
净值:
58.12% (1 936.40 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSDmicro
|2233
|EURJPYmicro
|1220
|AUDUSDmicro
|1167
|GBPUSDmicro
|1133
|USDCHFmicro
|938
|GBPAUDmicro
|872
|AUDCADmicro
|774
|AUDNZDmicro
|716
|EURGBPmicro
|662
|CHFJPYmicro
|472
|EURCHFmicro
|96
|GOLDmicro
|27
|USDJPYmicro
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSDmicro
|-169
|EURJPYmicro
|678
|AUDUSDmicro
|829
|GBPUSDmicro
|540
|USDCHFmicro
|-552
|GBPAUDmicro
|520
|AUDCADmicro
|1.2K
|AUDNZDmicro
|-797
|EURGBPmicro
|195
|CHFJPYmicro
|-1K
|EURCHFmicro
|22
|GOLDmicro
|-97
|USDJPYmicro
|2
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSDmicro
|-13K
|EURJPYmicro
|-15K
|AUDUSDmicro
|-708
|GBPUSDmicro
|12K
|USDCHFmicro
|-50K
|GBPAUDmicro
|-2.3K
|AUDCADmicro
|23K
|AUDNZDmicro
|-44K
|EURGBPmicro
|-397
|CHFJPYmicro
|-38K
|EURCHFmicro
|-3.9K
|GOLDmicro
|-3.1K
|USDJPYmicro
|-57
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +302.76 USD
最差交易: -361 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +80.06 USD
最大连续亏损: -629.32 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 44 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-4%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
277
99%
10 312
69%
100%
1.06
0.13
USD
USD
58%
1:500