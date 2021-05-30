信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Zigzag Evo VX
Saiful Arifin

Zigzag Evo VX

Saiful Arifin
Saiful Arifin

Saiful Arifin

5 (1)
Free Signal Forex & Join Robot Forex Gratis Tanpa Sharing Profit.
info bisa di group telegram
https://t.me/freeEAbyPlatinumforex
caranya:
6 信号
0条评论
277
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2021 -4%
XMGlobal-Real 44
1:500
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
10 312
盈利交易:
7 176 (69.58%)
亏损交易:
3 136 (30.41%)
最好交易:
302.76 USD
最差交易:
-360.84 USD
毛利:
22 701.66 USD (1 682 093 pips)
毛利亏损:
-21 381.51 USD (1 817 918 pips)
最大连续赢利:
28 (80.06 USD)
最大连续盈利:
350.39 USD (2)
夏普比率:
0.01
交易活动:
99.78%
最大入金加载:
18.47%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
21
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.72
长期交易:
5 419 (52.55%)
短期交易:
4 893 (47.45%)
利润因子:
1.06
预期回报:
0.13 USD
平均利润:
3.16 USD
平均损失:
-6.82 USD
最大连续失误:
9 (-629.32 USD)
最大连续亏损:
-992.99 USD (8)
每月增长:
2.25%
年度预测:
27.62%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
393.36 USD
最大值:
1 829.65 USD (21.17%)
相对跌幅:
结余:
48.90% (1 829.65 USD)
净值:
58.12% (1 936.40 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSDmicro 2233
EURJPYmicro 1220
AUDUSDmicro 1167
GBPUSDmicro 1133
USDCHFmicro 938
GBPAUDmicro 872
AUDCADmicro 774
AUDNZDmicro 716
EURGBPmicro 662
CHFJPYmicro 472
EURCHFmicro 96
GOLDmicro 27
USDJPYmicro 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSDmicro -169
EURJPYmicro 678
AUDUSDmicro 829
GBPUSDmicro 540
USDCHFmicro -552
GBPAUDmicro 520
AUDCADmicro 1.2K
AUDNZDmicro -797
EURGBPmicro 195
CHFJPYmicro -1K
EURCHFmicro 22
GOLDmicro -97
USDJPYmicro 2
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSDmicro -13K
EURJPYmicro -15K
AUDUSDmicro -708
GBPUSDmicro 12K
USDCHFmicro -50K
GBPAUDmicro -2.3K
AUDCADmicro 23K
AUDNZDmicro -44K
EURGBPmicro -397
CHFJPYmicro -38K
EURCHFmicro -3.9K
GOLDmicro -3.1K
USDJPYmicro -57
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +302.76 USD
最差交易: -361 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +80.06 USD
最大连续亏损: -629.32 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 44 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

zigzag evolution in 10 pair 
没有评论
2026.08.07 00:52
No swaps are charged on the signal account
2026.08.03 10:41
No swaps are charged
2026.08.03 10:41
No swaps are charged
2026.07.06 00:03
No swaps are charged on the signal account
2026.06.17 09:11
No swaps are charged
2026.06.17 09:11
No swaps are charged
2026.06.17 05:20
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.15 07:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.15 06:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.15 01:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.09 15:07
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.06.09 10:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.09 09:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.09 08:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.09 07:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.09 05:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.09 04:54
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.09 01:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.08 19:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.06.08 15:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Zigzag Evo VX
每月30 USD
-4%
0
0
USD
1K
USD
277
99%
10 312
69%
100%
1.06
0.13
USD
58%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载