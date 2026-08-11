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ZVOL: Volatility Premium Plus ETF

7.87 USD 0.01 (0.13%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ZVOL за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.87, а максимальная — 7.90.

Следите за динамикой Volatility Premium Plus ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ZVOL сегодня?

Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) сегодня оценивается на уровне 7.87. Инструмент торгуется в пределах 7.87 - 7.90, вчерашнее закрытие составило 7.88, а торговый объем достиг 40. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ZVOL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Volatility Premium Plus ETF?

Volatility Premium Plus ETF в настоящее время оценивается в 7.87. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -18.78% и USD. Отслеживайте движения ZVOL на графике в реальном времени.

Как купить акции ZVOL?

Вы можете купить акции Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) по текущей цене 7.87. Ордера обычно размещаются около 7.87 или 8.17, тогда как 40 и -0.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ZVOL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ZVOL?

Инвестирование в Volatility Premium Plus ETF предполагает учет годового диапазона 7.62 - 9.81 и текущей цены 7.87. Многие сравнивают 0.51% и -17.16% перед размещением ордеров на 7.87 или 8.17. Изучайте ежедневные изменения цены ZVOL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Volatility Premium Plus ETF?

Самая высокая цена Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) за последний год составила 9.81. Акции заметно колебались в пределах 7.62 - 9.81, сравнение с 7.88 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Volatility Premium Plus ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Volatility Premium Plus ETF?

Самая низкая цена Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) за год составила 7.62. Сравнение с текущими 7.87 и 7.62 - 9.81 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ZVOL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ZVOL?

В прошлом Volatility Premium Plus ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 7.88 и -18.78% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
7.87 7.90
Годовой диапазон
7.62 9.81
Предыдущее закрытие
7.88
Open
7.89
Bid
7.87
Ask
8.17
Low
7.87
High
7.90
Объем
40
Дневное изменение
-0.13%
Месячное изменение
0.51%
6-месячное изменение
-17.16%
Годовое изменение
-18.78%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%