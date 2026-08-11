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ZVOL: Volatility Premium Plus ETF
Курс ZVOL за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.87, а максимальная — 7.90.
Следите за динамикой Volatility Premium Plus ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ZVOL сегодня?
Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) сегодня оценивается на уровне 7.87. Инструмент торгуется в пределах 7.87 - 7.90, вчерашнее закрытие составило 7.88, а торговый объем достиг 40. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ZVOL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Volatility Premium Plus ETF?
Volatility Premium Plus ETF в настоящее время оценивается в 7.87. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -18.78% и USD. Отслеживайте движения ZVOL на графике в реальном времени.
Как купить акции ZVOL?
Вы можете купить акции Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) по текущей цене 7.87. Ордера обычно размещаются около 7.87 или 8.17, тогда как 40 и -0.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ZVOL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ZVOL?
Инвестирование в Volatility Premium Plus ETF предполагает учет годового диапазона 7.62 - 9.81 и текущей цены 7.87. Многие сравнивают 0.51% и -17.16% перед размещением ордеров на 7.87 или 8.17. Изучайте ежедневные изменения цены ZVOL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Volatility Premium Plus ETF?
Самая высокая цена Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) за последний год составила 9.81. Акции заметно колебались в пределах 7.62 - 9.81, сравнение с 7.88 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Volatility Premium Plus ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Volatility Premium Plus ETF?
Самая низкая цена Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) за год составила 7.62. Сравнение с текущими 7.87 и 7.62 - 9.81 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ZVOL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ZVOL?
В прошлом Volatility Premium Plus ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 7.88 и -18.78% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 7.88
- Open
- 7.89
- Bid
- 7.87
- Ask
- 8.17
- Low
- 7.87
- High
- 7.90
- Объем
- 40
- Дневное изменение
- -0.13%
- Месячное изменение
- 0.51%
- 6-месячное изменение
- -17.16%
- Годовое изменение
- -18.78%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%