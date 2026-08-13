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ZVOL: Volatility Premium Plus ETF

7.89 USD 0.02 (0.25%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ZVOL汇率已更改0.25%。当日，交易品种以低点7.87和高点7.92进行交易。

关注Volatility Premium Plus ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ZVOL股票今天的价格是多少？

Volatility Premium Plus ETF股票今天的定价为7.89。它在7.87 - 7.92范围内交易，昨天的收盘价为7.87，交易量达到54。ZVOL的实时价格图表显示了这些更新。

Volatility Premium Plus ETF股票是否支付股息？

Volatility Premium Plus ETF目前的价值为7.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-18.58%和USD。实时查看图表以跟踪ZVOL走势。

如何购买ZVOL股票？

您可以以7.89的当前价格购买Volatility Premium Plus ETF股票。订单通常设置在7.89或8.19附近，而54和0.25%显示市场活动。立即关注ZVOL的实时图表更新。

如何投资ZVOL股票？

投资Volatility Premium Plus ETF需要考虑年度范围7.62 - 9.81和当前价格7.89。许多人在以7.89或8.19下订单之前，会比较0.77%和。实时查看ZVOL价格图表，了解每日变化。

Volatility Premium Plus ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Volatility Premium Plus ETF的最高价格是9.81。在7.62 - 9.81内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Volatility Premium Plus ETF的绩效。

Volatility Premium Plus ETF股票的最低价格是多少？

Volatility Premium Plus ETF（ZVOL）的最低价格为7.62。将其与当前的7.89和7.62 - 9.81进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ZVOL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ZVOL股票是什么时候拆分的？

Volatility Premium Plus ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、7.87和-18.58%中可见。

日范围
7.87 7.92
年范围
7.62 9.81
前一天收盘价
7.87
开盘价
7.87
卖价
7.89
买价
8.19
最低价
7.87
最高价
7.92
交易量
54
日变化
0.25%
月变化
0.77%
6个月变化
-16.95%
年变化
-18.58%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%