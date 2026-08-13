ZVOL: Volatility Premium Plus ETF
今日ZVOL汇率已更改0.25%。当日，交易品种以低点7.87和高点7.92进行交易。
关注Volatility Premium Plus ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
ZVOL股票今天的价格是多少？
Volatility Premium Plus ETF股票今天的定价为7.89。它在7.87 - 7.92范围内交易，昨天的收盘价为7.87，交易量达到54。ZVOL的实时价格图表显示了这些更新。
Volatility Premium Plus ETF股票是否支付股息？
Volatility Premium Plus ETF目前的价值为7.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-18.58%和USD。实时查看图表以跟踪ZVOL走势。
如何购买ZVOL股票？
您可以以7.89的当前价格购买Volatility Premium Plus ETF股票。订单通常设置在7.89或8.19附近，而54和0.25%显示市场活动。立即关注ZVOL的实时图表更新。
如何投资ZVOL股票？
投资Volatility Premium Plus ETF需要考虑年度范围7.62 - 9.81和当前价格7.89。许多人在以7.89或8.19下订单之前，会比较0.77%和。实时查看ZVOL价格图表，了解每日变化。
Volatility Premium Plus ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Volatility Premium Plus ETF的最高价格是9.81。在7.62 - 9.81内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Volatility Premium Plus ETF的绩效。
Volatility Premium Plus ETF股票的最低价格是多少？
Volatility Premium Plus ETF（ZVOL）的最低价格为7.62。将其与当前的7.89和7.62 - 9.81进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ZVOL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ZVOL股票是什么时候拆分的？
Volatility Premium Plus ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、7.87和-18.58%中可见。
- 前一天收盘价
- 7.87
- 开盘价
- 7.87
- 卖价
- 7.89
- 买价
- 8.19
- 最低价
- 7.87
- 最高价
- 7.92
- 交易量
- 54
- 日变化
- 0.25%
- 月变化
- 0.77%
- 6个月变化
- -16.95%
- 年变化
- -18.58%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%