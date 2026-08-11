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ZSTK: ZeroStack Corp
Курс ZSTK за сегодня изменился на -7.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.50, а максимальная — 1.70.
Следите за динамикой ZeroStack Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ZSTK сегодня?
ZeroStack Corp (ZSTK) сегодня оценивается на уровне 1.52. Инструмент торгуется в пределах 1.50 - 1.70, вчерашнее закрытие составило 1.65, а торговый объем достиг 13. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ZSTK в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ZeroStack Corp?
ZeroStack Corp в настоящее время оценивается в 1.52. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -88.03% и USD. Отслеживайте движения ZSTK на графике в реальном времени.
Как купить акции ZSTK?
Вы можете купить акции ZeroStack Corp (ZSTK) по текущей цене 1.52. Ордера обычно размещаются около 1.52 или 1.82, тогда как 13 и -10.59% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ZSTK на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ZSTK?
Инвестирование в ZeroStack Corp предполагает учет годового диапазона 1.32 - 15.04 и текущей цены 1.52. Многие сравнивают -0.65% и -80.51% перед размещением ордеров на 1.52 или 1.82. Изучайте ежедневные изменения цены ZSTK на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ZeroStack Corp?
Самая высокая цена ZeroStack Corp (ZSTK) за последний год составила 15.04. Акции заметно колебались в пределах 1.32 - 15.04, сравнение с 1.65 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ZeroStack Corp на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ZeroStack Corp?
Самая низкая цена ZeroStack Corp (ZSTK) за год составила 1.32. Сравнение с текущими 1.52 и 1.32 - 15.04 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ZSTK во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ZSTK?
В прошлом ZeroStack Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.65 и -88.03% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 1.65
- Open
- 1.70
- Bid
- 1.52
- Ask
- 1.82
- Low
- 1.50
- High
- 1.70
- Объем
- 13
- Дневное изменение
- -7.88%
- Месячное изменение
- -0.65%
- 6-месячное изменение
- -80.51%
- Годовое изменение
- -88.03%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%