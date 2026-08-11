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ZSTK: ZeroStack Corp

1.52 USD 0.13 (7.88%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ZSTK за сегодня изменился на -7.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.50, а максимальная — 1.70.

Следите за динамикой ZeroStack Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ZSTK сегодня?

ZeroStack Corp (ZSTK) сегодня оценивается на уровне 1.52. Инструмент торгуется в пределах 1.50 - 1.70, вчерашнее закрытие составило 1.65, а торговый объем достиг 13. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ZSTK в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ZeroStack Corp?

ZeroStack Corp в настоящее время оценивается в 1.52. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -88.03% и USD. Отслеживайте движения ZSTK на графике в реальном времени.

Как купить акции ZSTK?

Вы можете купить акции ZeroStack Corp (ZSTK) по текущей цене 1.52. Ордера обычно размещаются около 1.52 или 1.82, тогда как 13 и -10.59% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ZSTK на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ZSTK?

Инвестирование в ZeroStack Corp предполагает учет годового диапазона 1.32 - 15.04 и текущей цены 1.52. Многие сравнивают -0.65% и -80.51% перед размещением ордеров на 1.52 или 1.82. Изучайте ежедневные изменения цены ZSTK на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ZeroStack Corp?

Самая высокая цена ZeroStack Corp (ZSTK) за последний год составила 15.04. Акции заметно колебались в пределах 1.32 - 15.04, сравнение с 1.65 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ZeroStack Corp на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ZeroStack Corp?

Самая низкая цена ZeroStack Corp (ZSTK) за год составила 1.32. Сравнение с текущими 1.52 и 1.32 - 15.04 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ZSTK во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ZSTK?

В прошлом ZeroStack Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.65 и -88.03% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
1.50 1.70
Годовой диапазон
1.32 15.04
Предыдущее закрытие
1.65
Open
1.70
Bid
1.52
Ask
1.82
Low
1.50
High
1.70
Объем
13
Дневное изменение
-7.88%
Месячное изменение
-0.65%
6-месячное изменение
-80.51%
Годовое изменение
-88.03%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%