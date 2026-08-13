ZSTK: ZeroStack Corp
今日ZSTK汇率已更改11.18%。当日，交易品种以低点1.58和高点1.69进行交易。
关注ZeroStack Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
ZSTK股票今天的价格是多少？
ZeroStack Corp股票今天的定价为1.69。它在1.58 - 1.69范围内交易，昨天的收盘价为1.52，交易量达到12。ZSTK的实时价格图表显示了这些更新。
ZeroStack Corp股票是否支付股息？
ZeroStack Corp目前的价值为1.69。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-86.69%和USD。实时查看图表以跟踪ZSTK走势。
如何购买ZSTK股票？
您可以以1.69的当前价格购买ZeroStack Corp股票。订单通常设置在1.69或1.99附近，而12和6.96%显示市场活动。立即关注ZSTK的实时图表更新。
如何投资ZSTK股票？
投资ZeroStack Corp需要考虑年度范围1.32 - 15.04和当前价格1.69。许多人在以1.69或1.99下订单之前，会比较10.46%和。实时查看ZSTK价格图表，了解每日变化。
ZeroStack Corp股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ZeroStack Corp的最高价格是15.04。在1.32 - 15.04内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ZeroStack Corp的绩效。
ZeroStack Corp股票的最低价格是多少？
ZeroStack Corp（ZSTK）的最低价格为1.32。将其与当前的1.69和1.32 - 15.04进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ZSTK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ZSTK股票是什么时候拆分的？
ZeroStack Corp历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.52和-86.69%中可见。
- 前一天收盘价
- 1.52
- 开盘价
- 1.58
- 卖价
- 1.69
- 买价
- 1.99
- 最低价
- 1.58
- 最高价
- 1.69
- 交易量
- 12
- 日变化
- 11.18%
- 月变化
- 10.46%
- 6个月变化
- -78.33%
- 年变化
- -86.69%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%