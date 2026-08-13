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ZSTK: ZeroStack Corp

1.69 USD 0.17 (11.18%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ZSTK汇率已更改11.18%。当日，交易品种以低点1.58和高点1.69进行交易。

关注ZeroStack Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

ZSTK股票今天的价格是多少？

ZeroStack Corp股票今天的定价为1.69。它在1.58 - 1.69范围内交易，昨天的收盘价为1.52，交易量达到12。ZSTK的实时价格图表显示了这些更新。

ZeroStack Corp股票是否支付股息？

ZeroStack Corp目前的价值为1.69。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-86.69%和USD。实时查看图表以跟踪ZSTK走势。

如何购买ZSTK股票？

您可以以1.69的当前价格购买ZeroStack Corp股票。订单通常设置在1.69或1.99附近，而12和6.96%显示市场活动。立即关注ZSTK的实时图表更新。

如何投资ZSTK股票？

投资ZeroStack Corp需要考虑年度范围1.32 - 15.04和当前价格1.69。许多人在以1.69或1.99下订单之前，会比较10.46%和。实时查看ZSTK价格图表，了解每日变化。

ZeroStack Corp股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ZeroStack Corp的最高价格是15.04。在1.32 - 15.04内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ZeroStack Corp的绩效。

ZeroStack Corp股票的最低价格是多少？

ZeroStack Corp（ZSTK）的最低价格为1.32。将其与当前的1.69和1.32 - 15.04进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ZSTK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ZSTK股票是什么时候拆分的？

ZeroStack Corp历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.52和-86.69%中可见。

日范围
1.58 1.69
年范围
1.32 15.04
前一天收盘价
1.52
开盘价
1.58
卖价
1.69
买价
1.99
最低价
1.58
最高价
1.69
交易量
12
日变化
11.18%
月变化
10.46%
6个月变化
-78.33%
年变化
-86.69%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%