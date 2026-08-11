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ZSEP: Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September

27.74 USD 0.04 (0.14%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ZSEP за сегодня изменился на -0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.74, а максимальная — 27.79.

Следите за динамикой Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ZSEP сегодня?

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) сегодня оценивается на уровне 27.74. Инструмент торгуется в пределах 27.74 - 27.79, вчерашнее закрытие составило 27.78, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ZSEP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September?

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September в настоящее время оценивается в 27.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.24% и USD. Отслеживайте движения ZSEP на графике в реальном времени.

Как купить акции ZSEP?

Вы можете купить акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) по текущей цене 27.74. Ордера обычно размещаются около 27.74 или 28.04, тогда как 10 и -0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ZSEP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ZSEP?

Инвестирование в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September предполагает учет годового диапазона 26.55 - 27.79 и текущей цены 27.74. Многие сравнивают 0.11% и 2.86% перед размещением ордеров на 27.74 или 28.04. Изучайте ежедневные изменения цены ZSEP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September?

Самая высокая цена Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) за последний год составила 27.79. Акции заметно колебались в пределах 26.55 - 27.79, сравнение с 27.78 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September?

Самая низкая цена Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) за год составила 26.55. Сравнение с текущими 27.74 и 26.55 - 27.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ZSEP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ZSEP?

В прошлом Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.78 и 3.24% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
27.74 27.79
Годовой диапазон
26.55 27.79
Предыдущее закрытие
27.78
Open
27.79
Bid
27.74
Ask
28.04
Low
27.74
High
27.79
Объем
10
Дневное изменение
-0.14%
Месячное изменение
0.11%
6-месячное изменение
2.86%
Годовое изменение
3.24%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%