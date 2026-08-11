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ZSEP: Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
Курс ZSEP за сегодня изменился на -0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.74, а максимальная — 27.79.
Следите за динамикой Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ZSEP сегодня?
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) сегодня оценивается на уровне 27.74. Инструмент торгуется в пределах 27.74 - 27.79, вчерашнее закрытие составило 27.78, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ZSEP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September?
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September в настоящее время оценивается в 27.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.24% и USD. Отслеживайте движения ZSEP на графике в реальном времени.
Как купить акции ZSEP?
Вы можете купить акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) по текущей цене 27.74. Ордера обычно размещаются около 27.74 или 28.04, тогда как 10 и -0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ZSEP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ZSEP?
Инвестирование в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September предполагает учет годового диапазона 26.55 - 27.79 и текущей цены 27.74. Многие сравнивают 0.11% и 2.86% перед размещением ордеров на 27.74 или 28.04. Изучайте ежедневные изменения цены ZSEP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September?
Самая высокая цена Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) за последний год составила 27.79. Акции заметно колебались в пределах 26.55 - 27.79, сравнение с 27.78 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September?
Самая низкая цена Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) за год составила 26.55. Сравнение с текущими 27.74 и 26.55 - 27.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ZSEP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ZSEP?
В прошлом Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.78 и 3.24% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 27.78
- Open
- 27.79
- Bid
- 27.74
- Ask
- 28.04
- Low
- 27.74
- High
- 27.79
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- -0.14%
- Месячное изменение
- 0.11%
- 6-месячное изменение
- 2.86%
- Годовое изменение
- 3.24%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%