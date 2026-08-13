ZSEP: Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
今日ZSEP汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点27.74和高点27.81进行交易。
关注Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
ZSEP股票今天的价格是多少？
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September股票今天的定价为27.75。它在27.74 - 27.81范围内交易，昨天的收盘价为27.74，交易量达到7。ZSEP的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September股票是否支付股息？
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September目前的价值为27.75。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.28%和USD。实时查看图表以跟踪ZSEP走势。
如何购买ZSEP股票？
您可以以27.75的当前价格购买Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September股票。订单通常设置在27.75或28.05附近，而7和-0.22%显示市场活动。立即关注ZSEP的实时图表更新。
如何投资ZSEP股票？
投资Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September需要考虑年度范围26.55 - 27.81和当前价格27.75。许多人在以27.75或28.05下订单之前，会比较0.14%和。实时查看ZSEP价格图表，了解每日变化。
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September的最高价格是27.81。在26.55 - 27.81内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September的绩效。
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September股票的最低价格是多少？
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September（ZSEP）的最低价格为26.55。将其与当前的27.75和26.55 - 27.81进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ZSEP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ZSEP股票是什么时候拆分的？
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.74和3.28%中可见。
- 前一天收盘价
- 27.74
- 开盘价
- 27.81
- 卖价
- 27.75
- 买价
- 28.05
- 最低价
- 27.74
- 最高价
- 27.81
- 交易量
- 7
- 日变化
- 0.04%
- 月变化
- 0.14%
- 6个月变化
- 2.89%
- 年变化
- 3.28%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%