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ZNOV: Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November

27.72 USD 0.03 (0.11%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ZNOV за сегодня изменился на -0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.72, а максимальная — 27.79.

Следите за динамикой Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ZNOV сегодня?

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November (ZNOV) сегодня оценивается на уровне 27.72. Инструмент торгуется в пределах 27.72 - 27.79, вчерашнее закрытие составило 27.75, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ZNOV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November?

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November в настоящее время оценивается в 27.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.47% и USD. Отслеживайте движения ZNOV на графике в реальном времени.

Как купить акции ZNOV?

Вы можете купить акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November (ZNOV) по текущей цене 27.72. Ордера обычно размещаются около 27.72 или 28.02, тогда как 17 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ZNOV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ZNOV?

Инвестирование в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November предполагает учет годового диапазона 26.40 - 27.79 и текущей цены 27.72. Многие сравнивают 0.29% и 3.50% перед размещением ордеров на 27.72 или 28.02. Изучайте ежедневные изменения цены ZNOV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November?

Самая высокая цена Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November (ZNOV) за последний год составила 27.79. Акции заметно колебались в пределах 26.40 - 27.79, сравнение с 27.75 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November?

Самая низкая цена Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November (ZNOV) за год составила 26.40. Сравнение с текущими 27.72 и 26.40 - 27.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ZNOV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ZNOV?

В прошлом Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.75 и 3.47% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
27.72 27.79
Годовой диапазон
26.40 27.79
Предыдущее закрытие
27.75
Open
27.72
Bid
27.72
Ask
28.02
Low
27.72
High
27.79
Объем
17
Дневное изменение
-0.11%
Месячное изменение
0.29%
6-месячное изменение
3.50%
Годовое изменение
3.47%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%