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ZNOV: Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November
Курс ZNOV за сегодня изменился на -0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.72, а максимальная — 27.79.
Следите за динамикой Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
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- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ZNOV сегодня?
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November (ZNOV) сегодня оценивается на уровне 27.72. Инструмент торгуется в пределах 27.72 - 27.79, вчерашнее закрытие составило 27.75, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ZNOV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November?
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November в настоящее время оценивается в 27.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.47% и USD. Отслеживайте движения ZNOV на графике в реальном времени.
Как купить акции ZNOV?
Вы можете купить акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November (ZNOV) по текущей цене 27.72. Ордера обычно размещаются около 27.72 или 28.02, тогда как 17 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ZNOV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ZNOV?
Инвестирование в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November предполагает учет годового диапазона 26.40 - 27.79 и текущей цены 27.72. Многие сравнивают 0.29% и 3.50% перед размещением ордеров на 27.72 или 28.02. Изучайте ежедневные изменения цены ZNOV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November?
Самая высокая цена Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November (ZNOV) за последний год составила 27.79. Акции заметно колебались в пределах 26.40 - 27.79, сравнение с 27.75 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November?
Самая низкая цена Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November (ZNOV) за год составила 26.40. Сравнение с текущими 27.72 и 26.40 - 27.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ZNOV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ZNOV?
В прошлом Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.75 и 3.47% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 27.75
- Open
- 27.72
- Bid
- 27.72
- Ask
- 28.02
- Low
- 27.72
- High
- 27.79
- Объем
- 17
- Дневное изменение
- -0.11%
- Месячное изменение
- 0.29%
- 6-месячное изменение
- 3.50%
- Годовое изменение
- 3.47%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%