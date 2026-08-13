ZNOV股票今天的价格是多少？ Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November股票今天的定价为27.72。它在27.71 - 27.79范围内交易，昨天的收盘价为27.75，交易量达到41。ZNOV的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November股票是否支付股息？ Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November目前的价值为27.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.47%和USD。实时查看图表以跟踪ZNOV走势。

如何购买ZNOV股票？ 您可以以27.72的当前价格购买Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November股票。订单通常设置在27.72或28.02附近，而41和0.00%显示市场活动。立即关注ZNOV的实时图表更新。

如何投资ZNOV股票？ 投资Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November需要考虑年度范围26.40 - 27.79和当前价格27.72。许多人在以27.72或28.02下订单之前，会比较0.29%和。实时查看ZNOV价格图表，了解每日变化。

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November的最高价格是27.79。在26.40 - 27.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November的绩效。

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November股票的最低价格是多少？ Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November（ZNOV）的最低价格为26.40。将其与当前的27.72和26.40 - 27.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ZNOV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。