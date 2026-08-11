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ZNB: Zeta Network Group
Курс ZNB за сегодня изменился на 10.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.55, а максимальная — 3.14.
Следите за динамикой Zeta Network Group. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ZNB сегодня?
Zeta Network Group (ZNB) сегодня оценивается на уровне 2.73. Инструмент торгуется в пределах 2.55 - 3.14, вчерашнее закрытие составило 2.47, а торговый объем достиг 1197. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ZNB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Zeta Network Group?
Zeta Network Group в настоящее время оценивается в 2.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 102.22% и USD. Отслеживайте движения ZNB на графике в реальном времени.
Как купить акции ZNB?
Вы можете купить акции Zeta Network Group (ZNB) по текущей цене 2.73. Ордера обычно размещаются около 2.73 или 3.03, тогда как 1197 и 7.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ZNB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ZNB?
Инвестирование в Zeta Network Group предполагает учет годового диапазона 0.10 - 9.78 и текущей цены 2.73. Многие сравнивают 14.71% и 1013.83% перед размещением ордеров на 2.73 или 3.03. Изучайте ежедневные изменения цены ZNB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Zeta Network Group?
Самая высокая цена Zeta Network Group (ZNB) за последний год составила 9.78. Акции заметно колебались в пределах 0.10 - 9.78, сравнение с 2.47 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Zeta Network Group на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Zeta Network Group?
Самая низкая цена Zeta Network Group (ZNB) за год составила 0.10. Сравнение с текущими 2.73 и 0.10 - 9.78 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ZNB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ZNB?
В прошлом Zeta Network Group проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.47 и 102.22% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 2.47
- Open
- 2.55
- Bid
- 2.73
- Ask
- 3.03
- Low
- 2.55
- High
- 3.14
- Объем
- 1.197 K
- Дневное изменение
- 10.53%
- Месячное изменение
- 14.71%
- 6-месячное изменение
- 1013.83%
- Годовое изменение
- 102.22%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%