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ZNB: Zeta Network Group

2.73 USD 0.26 (10.53%)
Сектор: Услуги связи Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ZNB за сегодня изменился на 10.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.55, а максимальная — 3.14.

Следите за динамикой Zeta Network Group. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ZNB сегодня?

Zeta Network Group (ZNB) сегодня оценивается на уровне 2.73. Инструмент торгуется в пределах 2.55 - 3.14, вчерашнее закрытие составило 2.47, а торговый объем достиг 1197. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ZNB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Zeta Network Group?

Zeta Network Group в настоящее время оценивается в 2.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 102.22% и USD. Отслеживайте движения ZNB на графике в реальном времени.

Как купить акции ZNB?

Вы можете купить акции Zeta Network Group (ZNB) по текущей цене 2.73. Ордера обычно размещаются около 2.73 или 3.03, тогда как 1197 и 7.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ZNB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ZNB?

Инвестирование в Zeta Network Group предполагает учет годового диапазона 0.10 - 9.78 и текущей цены 2.73. Многие сравнивают 14.71% и 1013.83% перед размещением ордеров на 2.73 или 3.03. Изучайте ежедневные изменения цены ZNB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Zeta Network Group?

Самая высокая цена Zeta Network Group (ZNB) за последний год составила 9.78. Акции заметно колебались в пределах 0.10 - 9.78, сравнение с 2.47 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Zeta Network Group на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Zeta Network Group?

Самая низкая цена Zeta Network Group (ZNB) за год составила 0.10. Сравнение с текущими 2.73 и 0.10 - 9.78 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ZNB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ZNB?

В прошлом Zeta Network Group проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.47 и 102.22% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
2.55 3.14
Годовой диапазон
0.10 9.78
Предыдущее закрытие
2.47
Open
2.55
Bid
2.73
Ask
3.03
Low
2.55
High
3.14
Объем
1.197 K
Дневное изменение
10.53%
Месячное изменение
14.71%
6-месячное изменение
1013.83%
Годовое изменение
102.22%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%