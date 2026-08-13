ZNB: Zeta Network Group
今日ZNB汇率已更改-2.93%。当日，交易品种以低点2.48和高点2.96进行交易。
关注Zeta Network Group动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
ZNB股票今天的价格是多少？
Zeta Network Group股票今天的定价为2.65。它在2.48 - 2.96范围内交易，昨天的收盘价为2.73，交易量达到451。ZNB的实时价格图表显示了这些更新。
Zeta Network Group股票是否支付股息？
Zeta Network Group目前的价值为2.65。股息政策取决于公司，而投资者也会关注96.30%和USD。实时查看图表以跟踪ZNB走势。
如何购买ZNB股票？
您可以以2.65的当前价格购买Zeta Network Group股票。订单通常设置在2.65或2.95附近，而451和-10.47%显示市场活动。立即关注ZNB的实时图表更新。
如何投资ZNB股票？
投资Zeta Network Group需要考虑年度范围0.10 - 9.78和当前价格2.65。许多人在以2.65或2.95下订单之前，会比较11.34%和。实时查看ZNB价格图表，了解每日变化。
Zeta Network Group股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Zeta Network Group的最高价格是9.78。在0.10 - 9.78内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Zeta Network Group的绩效。
Zeta Network Group股票的最低价格是多少？
Zeta Network Group（ZNB）的最低价格为0.10。将其与当前的2.65和0.10 - 9.78进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ZNB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ZNB股票是什么时候拆分的？
Zeta Network Group历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.73和96.30%中可见。
- 前一天收盘价
- 2.73
- 开盘价
- 2.96
- 卖价
- 2.65
- 买价
- 2.95
- 最低价
- 2.48
- 最高价
- 2.96
- 交易量
- 451
- 日变化
- -2.93%
- 月变化
- 11.34%
- 6个月变化
- 981.19%
- 年变化
- 96.30%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%