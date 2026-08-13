报价部分
货币 / ZNB
回到股票

ZNB: Zeta Network Group

2.65 USD 0.08 (2.93%)
版块: 通讯服务 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ZNB汇率已更改-2.93%。当日，交易品种以低点2.48和高点2.96进行交易。

关注Zeta Network Group动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ZNB股票今天的价格是多少？

Zeta Network Group股票今天的定价为2.65。它在2.48 - 2.96范围内交易，昨天的收盘价为2.73，交易量达到451。ZNB的实时价格图表显示了这些更新。

Zeta Network Group股票是否支付股息？

Zeta Network Group目前的价值为2.65。股息政策取决于公司，而投资者也会关注96.30%和USD。实时查看图表以跟踪ZNB走势。

如何购买ZNB股票？

您可以以2.65的当前价格购买Zeta Network Group股票。订单通常设置在2.65或2.95附近，而451和-10.47%显示市场活动。立即关注ZNB的实时图表更新。

如何投资ZNB股票？

投资Zeta Network Group需要考虑年度范围0.10 - 9.78和当前价格2.65。许多人在以2.65或2.95下订单之前，会比较11.34%和。实时查看ZNB价格图表，了解每日变化。

Zeta Network Group股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Zeta Network Group的最高价格是9.78。在0.10 - 9.78内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Zeta Network Group的绩效。

Zeta Network Group股票的最低价格是多少？

Zeta Network Group（ZNB）的最低价格为0.10。将其与当前的2.65和0.10 - 9.78进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ZNB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ZNB股票是什么时候拆分的？

Zeta Network Group历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.73和96.30%中可见。

日范围
2.48 2.96
年范围
0.10 9.78
前一天收盘价
2.73
开盘价
2.96
卖价
2.65
买价
2.95
最低价
2.48
最高价
2.96
交易量
451
日变化
-2.93%
月变化
11.34%
6个月变化
981.19%
年变化
96.30%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%