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ZMUN: F/m Ultrashort Tax Free Municipal ETF

50.05 USD 0.05 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ZMUN за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.05, а максимальная — 50.05.

Следите за динамикой F/m Ultrashort Tax Free Municipal ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ZMUN сегодня?

F/m Ultrashort Tax Free Municipal ETF (ZMUN) сегодня оценивается на уровне 50.05. Инструмент торгуется в пределах 50.05 - 50.05, вчерашнее закрытие составило 50.00, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ZMUN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям F/m Ultrashort Tax Free Municipal ETF?

F/m Ultrashort Tax Free Municipal ETF в настоящее время оценивается в 50.05. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.10% и USD. Отслеживайте движения ZMUN на графике в реальном времени.

Как купить акции ZMUN?

Вы можете купить акции F/m Ultrashort Tax Free Municipal ETF (ZMUN) по текущей цене 50.05. Ордера обычно размещаются около 50.05 или 50.35, тогда как 5 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ZMUN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ZMUN?

Инвестирование в F/m Ultrashort Tax Free Municipal ETF предполагает учет годового диапазона 49.77 - 50.51 и текущей цены 50.05. Многие сравнивают 0.12% и -0.04% перед размещением ордеров на 50.05 или 50.35. Изучайте ежедневные изменения цены ZMUN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции F/m Ultrashort Tax Free Municipal ETF?

Самая высокая цена F/m Ultrashort Tax Free Municipal ETF (ZMUN) за последний год составила 50.51. Акции заметно колебались в пределах 49.77 - 50.51, сравнение с 50.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику F/m Ultrashort Tax Free Municipal ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции F/m Ultrashort Tax Free Municipal ETF?

Самая низкая цена F/m Ultrashort Tax Free Municipal ETF (ZMUN) за год составила 49.77. Сравнение с текущими 50.05 и 49.77 - 50.51 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ZMUN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ZMUN?

В прошлом F/m Ultrashort Tax Free Municipal ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.00 и -0.10% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
50.05 50.05
Годовой диапазон
49.77 50.51
Предыдущее закрытие
50.00
Open
50.05
Bid
50.05
Ask
50.35
Low
50.05
High
50.05
Объем
5
Дневное изменение
0.10%
Месячное изменение
0.12%
6-месячное изменение
-0.04%
Годовое изменение
-0.10%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%