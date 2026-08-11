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ZMUN: F/m Ultrashort Tax Free Municipal ETF
Курс ZMUN за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.05, а максимальная — 50.05.
Следите за динамикой F/m Ultrashort Tax Free Municipal ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ZMUN сегодня?
F/m Ultrashort Tax Free Municipal ETF (ZMUN) сегодня оценивается на уровне 50.05. Инструмент торгуется в пределах 50.05 - 50.05, вчерашнее закрытие составило 50.00, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ZMUN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям F/m Ultrashort Tax Free Municipal ETF?
F/m Ultrashort Tax Free Municipal ETF в настоящее время оценивается в 50.05. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.10% и USD. Отслеживайте движения ZMUN на графике в реальном времени.
Как купить акции ZMUN?
Вы можете купить акции F/m Ultrashort Tax Free Municipal ETF (ZMUN) по текущей цене 50.05. Ордера обычно размещаются около 50.05 или 50.35, тогда как 5 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ZMUN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ZMUN?
Инвестирование в F/m Ultrashort Tax Free Municipal ETF предполагает учет годового диапазона 49.77 - 50.51 и текущей цены 50.05. Многие сравнивают 0.12% и -0.04% перед размещением ордеров на 50.05 или 50.35. Изучайте ежедневные изменения цены ZMUN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции F/m Ultrashort Tax Free Municipal ETF?
Самая высокая цена F/m Ultrashort Tax Free Municipal ETF (ZMUN) за последний год составила 50.51. Акции заметно колебались в пределах 49.77 - 50.51, сравнение с 50.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику F/m Ultrashort Tax Free Municipal ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции F/m Ultrashort Tax Free Municipal ETF?
Самая низкая цена F/m Ultrashort Tax Free Municipal ETF (ZMUN) за год составила 49.77. Сравнение с текущими 50.05 и 49.77 - 50.51 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ZMUN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ZMUN?
В прошлом F/m Ultrashort Tax Free Municipal ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.00 и -0.10% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 50.00
- Open
- 50.05
- Bid
- 50.05
- Ask
- 50.35
- Low
- 50.05
- High
- 50.05
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- 0.10%
- Месячное изменение
- 0.12%
- 6-месячное изменение
- -0.04%
- Годовое изменение
- -0.10%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%