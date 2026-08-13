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ZMUN: F/m Ultrashort Tax Free Municipal ETF

50.05 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ZMUN汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点50.04和高点50.06进行交易。

关注F/m Ultrashort Tax Free Municipal ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ZMUN股票今天的价格是多少？

F/m Ultrashort Tax Free Municipal ETF股票今天的定价为50.05。它在50.04 - 50.06范围内交易，昨天的收盘价为50.05，交易量达到11。ZMUN的实时价格图表显示了这些更新。

F/m Ultrashort Tax Free Municipal ETF股票是否支付股息？

F/m Ultrashort Tax Free Municipal ETF目前的价值为50.05。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.10%和USD。实时查看图表以跟踪ZMUN走势。

如何购买ZMUN股票？

您可以以50.05的当前价格购买F/m Ultrashort Tax Free Municipal ETF股票。订单通常设置在50.05或50.35附近，而11和0.02%显示市场活动。立即关注ZMUN的实时图表更新。

如何投资ZMUN股票？

投资F/m Ultrashort Tax Free Municipal ETF需要考虑年度范围49.77 - 50.51和当前价格50.05。许多人在以50.05或50.35下订单之前，会比较0.12%和。实时查看ZMUN价格图表，了解每日变化。

F/m Ultrashort Tax Free Municipal ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，F/m Ultrashort Tax Free Municipal ETF的最高价格是50.51。在49.77 - 50.51内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪F/m Ultrashort Tax Free Municipal ETF的绩效。

F/m Ultrashort Tax Free Municipal ETF股票的最低价格是多少？

F/m Ultrashort Tax Free Municipal ETF（ZMUN）的最低价格为49.77。将其与当前的50.05和49.77 - 50.51进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ZMUN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ZMUN股票是什么时候拆分的？

F/m Ultrashort Tax Free Municipal ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.05和-0.10%中可见。

日范围
50.04 50.06
年范围
49.77 50.51
前一天收盘价
50.05
开盘价
50.04
卖价
50.05
买价
50.35
最低价
50.04
最高价
50.06
交易量
11
日变化
0.00%
月变化
0.12%
6个月变化
-0.04%
年变化
-0.10%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%