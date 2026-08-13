ZMUN: F/m Ultrashort Tax Free Municipal ETF
今日ZMUN汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点50.04和高点50.06进行交易。
关注F/m Ultrashort Tax Free Municipal ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
ZMUN股票今天的价格是多少？
F/m Ultrashort Tax Free Municipal ETF股票今天的定价为50.05。它在50.04 - 50.06范围内交易，昨天的收盘价为50.05，交易量达到11。ZMUN的实时价格图表显示了这些更新。
F/m Ultrashort Tax Free Municipal ETF股票是否支付股息？
F/m Ultrashort Tax Free Municipal ETF目前的价值为50.05。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.10%和USD。实时查看图表以跟踪ZMUN走势。
如何购买ZMUN股票？
您可以以50.05的当前价格购买F/m Ultrashort Tax Free Municipal ETF股票。订单通常设置在50.05或50.35附近，而11和0.02%显示市场活动。立即关注ZMUN的实时图表更新。
如何投资ZMUN股票？
投资F/m Ultrashort Tax Free Municipal ETF需要考虑年度范围49.77 - 50.51和当前价格50.05。许多人在以50.05或50.35下订单之前，会比较0.12%和。实时查看ZMUN价格图表，了解每日变化。
F/m Ultrashort Tax Free Municipal ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，F/m Ultrashort Tax Free Municipal ETF的最高价格是50.51。在49.77 - 50.51内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪F/m Ultrashort Tax Free Municipal ETF的绩效。
F/m Ultrashort Tax Free Municipal ETF股票的最低价格是多少？
F/m Ultrashort Tax Free Municipal ETF（ZMUN）的最低价格为49.77。将其与当前的50.05和49.77 - 50.51进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ZMUN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ZMUN股票是什么时候拆分的？
F/m Ultrashort Tax Free Municipal ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.05和-0.10%中可见。
- 前一天收盘价
- 50.05
- 开盘价
- 50.04
- 卖价
- 50.05
- 买价
- 50.35
- 最低价
- 50.04
- 最高价
- 50.06
- 交易量
- 11
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.12%
- 6个月变化
- -0.04%
- 年变化
- -0.10%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%