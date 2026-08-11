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ZKP: Lafayette Digital Acquisition Corp I - Class A

9.98 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ZKP за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.98, а максимальная — 9.99.

Следите за динамикой Lafayette Digital Acquisition Corp I - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ZKP сегодня?

Lafayette Digital Acquisition Corp I - Class A (ZKP) сегодня оценивается на уровне 9.98. Инструмент торгуется в пределах 9.98 - 9.99, вчерашнее закрытие составило 9.98, а торговый объем достиг 41. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ZKP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Lafayette Digital Acquisition Corp I - Class A?

Lafayette Digital Acquisition Corp I - Class A в настоящее время оценивается в 9.98. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.20% и USD. Отслеживайте движения ZKP на графике в реальном времени.

Как купить акции ZKP?

Вы можете купить акции Lafayette Digital Acquisition Corp I - Class A (ZKP) по текущей цене 9.98. Ордера обычно размещаются около 9.98 или 10.28, тогда как 41 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ZKP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ZKP?

Инвестирование в Lafayette Digital Acquisition Corp I - Class A предполагает учет годового диапазона 9.85 - 10.00 и текущей цены 9.98. Многие сравнивают 0.00% и 1.01% перед размещением ордеров на 9.98 или 10.28. Изучайте ежедневные изменения цены ZKP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Lafayette Digital Acquisition Corp I - Class A?

Самая высокая цена Lafayette Digital Acquisition Corp I - Class A (ZKP) за последний год составила 10.00. Акции заметно колебались в пределах 9.85 - 10.00, сравнение с 9.98 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Lafayette Digital Acquisition Corp I - Class A на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Lafayette Digital Acquisition Corp I - Class A?

Самая низкая цена Lafayette Digital Acquisition Corp I - Class A (ZKP) за год составила 9.85. Сравнение с текущими 9.98 и 9.85 - 10.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ZKP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ZKP?

В прошлом Lafayette Digital Acquisition Corp I - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.98 и -0.20% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
9.98 9.99
Годовой диапазон
9.85 10.00
Предыдущее закрытие
9.98
Open
9.99
Bid
9.98
Ask
10.28
Low
9.98
High
9.99
Объем
41
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.00%
6-месячное изменение
1.01%
Годовое изменение
-0.20%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%