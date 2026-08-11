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ZKP: Lafayette Digital Acquisition Corp I - Class A
Курс ZKP за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.98, а максимальная — 9.99.
Следите за динамикой Lafayette Digital Acquisition Corp I - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ZKP сегодня?
Lafayette Digital Acquisition Corp I - Class A (ZKP) сегодня оценивается на уровне 9.98. Инструмент торгуется в пределах 9.98 - 9.99, вчерашнее закрытие составило 9.98, а торговый объем достиг 41. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ZKP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Lafayette Digital Acquisition Corp I - Class A?
Lafayette Digital Acquisition Corp I - Class A в настоящее время оценивается в 9.98. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.20% и USD. Отслеживайте движения ZKP на графике в реальном времени.
Как купить акции ZKP?
Вы можете купить акции Lafayette Digital Acquisition Corp I - Class A (ZKP) по текущей цене 9.98. Ордера обычно размещаются около 9.98 или 10.28, тогда как 41 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ZKP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ZKP?
Инвестирование в Lafayette Digital Acquisition Corp I - Class A предполагает учет годового диапазона 9.85 - 10.00 и текущей цены 9.98. Многие сравнивают 0.00% и 1.01% перед размещением ордеров на 9.98 или 10.28. Изучайте ежедневные изменения цены ZKP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Lafayette Digital Acquisition Corp I - Class A?
Самая высокая цена Lafayette Digital Acquisition Corp I - Class A (ZKP) за последний год составила 10.00. Акции заметно колебались в пределах 9.85 - 10.00, сравнение с 9.98 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Lafayette Digital Acquisition Corp I - Class A на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Lafayette Digital Acquisition Corp I - Class A?
Самая низкая цена Lafayette Digital Acquisition Corp I - Class A (ZKP) за год составила 9.85. Сравнение с текущими 9.98 и 9.85 - 10.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ZKP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ZKP?
В прошлом Lafayette Digital Acquisition Corp I - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.98 и -0.20% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 9.98
- Open
- 9.99
- Bid
- 9.98
- Ask
- 10.28
- Low
- 9.98
- High
- 9.99
- Объем
- 41
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- 1.01%
- Годовое изменение
- -0.20%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%